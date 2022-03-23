الامارات | برج خليفة يزدان بألوان اليوم العالمي لمتلازمة داون

شكرا لقرائتكم خبر عن برج خليفة يزدان بألوان اليوم العالمي لمتلازمة داون والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ابتهج ذوو متلازمة داون وأُسرهم ومناصروهم والعاملون معهم بإضاءة برج خليفة (الأيقونة العالمية) باللونين الأزرق والأصفر، في احتفال لجمعية الإمارات لمتلازمة داون باليوم العالمي لمتلازمة داون الذي يصادف يوم 21 مارس من كل عام.

وبدأت الأجواء الاحتفالية منذ الصباح، حيث استمتع الأطفال مع أُسرهم في «كيدزانيا»، في حين استمتع الشباب الكبار، مساءً، بجولة رائعة في «دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية»، ثم توجه الجميع لمشاهدة إضاءة برج خليفة الذي ازدان باللونين الأزرق والأصفر في أجواء احتفالية فاخرة حملت رسالة توعوية حية عالمية بحضور آلاف الزوار وسط أجواء مملوءة بالبهجة والفرح والسرور.

وأشادت رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لمتلازمة داون، الدكتورة منال جعرور، بالشراكة الاستراتيجية مع «إعمار» التي تسلط الضوء على أهمية زيادة التوعية بمتلازمة داون، وعبرت عن شكرها الجزيل لإدارة «إعمار» بالنيابة عن مجلس إدارة الجمعية وذوي متلازمة داون وأسرهم والعاملين معهم ومناصريهم بإتاحة هذه الفرصة التي جاءت متوّجة للجهود التي تبذلها الجمعية لدعم ودمج وتمكين ذوي متلازمة داون واستشراف مستقبلهم.

من جانبها، قالت نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، نوال آل ناصر: «نحن فخورون بـ(إعمار) التي نقشت في فضاءات الوطن الجميل رسائل تحمل في طياتها فخراً بذوي متلازمة داون وإنجازاتهم».

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