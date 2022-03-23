الامارات | «الفن الرقمي» معرض مستقبلي جديد

شكرا لقرائتكم خبر عن «الفن الرقمي» معرض مستقبلي جديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مسرح الفن الرقمي في دبي عن افتتاح باب المشاركة في معرض «2022 ديجيتال إكسترافاغانزا» ما يقدم للفنانين من حول العالم فرصة لعرض أعمالهم الفنية لزوار مسرح الفن الرقمي من 13 مايو إلى 31 أغسطس المقبلين.

ويأتي المعرض فرصة للفنانين العالميين لتقديم صورة للمستقبل الذي يرغبون في العيش فيه عبر أعمال تعبر الحقائق والأبعاد البديلة، سواء كانت مادية، معززة، افتراضية، أو حتى الأبعاد الداخلية في صميم النفس.

وقالت المديرة الفنية في مسرح الفن الرقمي داريا بروديفيتش: «الفن أحد الأشياء القليلة في هذا العالم التي لديها القدرة على تجاوز الزمان والمكان، ونحن متحمسون في معرض (ديجيتال 2022 إكسترافاغانزا) لتجربة المستقبل من خلال عيون فنانين عالميين وفنانين محليين».

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