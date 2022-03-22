طريقة عمل البيتيفور للشيف حسن.. «الطعم زي المحلات»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل البيتيفور للشيف حسن من الأشياء التي تبحث عنها السيدات، إذ ترغب معظمهن في إعداده لأسرهن، أو تقديمه إلى ضيوفهن بنفس مذاق الجاهز الذي يشترونه من المحلات، لأنه يعتبر من الحلوى الخفيفة على المعدة، وشهية المذاق التي يفضلها الصغار والكبار أيضًا.

وتزامنا مع اقتراب شهر رمضان الكريم، ترغب العديد من السيدات في التنوع بوصفاتهن في إعداد الأطعمة المختلفة داخل جدول رمضان، لذا يقدم إليك مطبخ «هن» طريقة عمل البيتيفور للشيف حسن.

طريقة عمل البيتيفور للشيف حسن

2 جرام من الملح.

كيلو زبدة.

2 جرام من الفانيليا.

5 من بياض البيض.

كيلو وربع من الدقيق.

طريقة التحضير

- ابدأي في خلط الزبدة مع الدقيق، حتى تذوب المكونات معًا.

- اسكبي السكر إلى المكونات مع التقليب جيدا، ثم ضعي البيض، الفانيليا، والملح حتى تحصلين على عجينة ناعمة ومتماسكة.

- أحضري كيس الحلواني لتشكيل قطع البيتيفور.

- ابدأي في رصها إلى الصينية، ثم ضعيها في الفرن.

- ادخلي البيتيفور إلى الفرن المجهز على درجة حرارة متوسطة.

- عندما تلاحظين نضجه أو تغير لونه إلى الأصفر، جهزيه إلى التقديم لأسرتك.

طريقة عمل بيتيفور بالشوكولاتة

المكونات

- 200 جرام من الزبدة.

- 2 من صفار البيض.

- شوكولاتة مذابة.

- مربى فراولة.

- مكسرات.

- 450 جرام من الدقيق المنخول.

- 200 جرام من السكر.

- ملعقة من الفانيليا السائلة.

خطوات التحضير

- اخلطي الزبدة مع السكر في العجان.

- ضيفي الفانيليا وصفار البيض إلى الخليط.

- ضيفي الدقيق مع التقليب جيدًا حتى تذوب المكونات مع بعضها.

- قسمي المكونات إلى جزأين، وضيفي الكاكاو إلى أحدهما.

- ضعي الخليط داخل كيس الحلواني، ثم ابدأي في تشكيلها على صينية.

- يمكنك فرد العجين على صينية، ثم تقطيعها إلى دوائر قصيرة.

- رصي الدوائر في صينية ثم أدخليها إلى الفرن المجهز على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

- اتركي العجين حتى ينضج لمدة تتراوح من 15 إلى 20 دقيقة.

- أخرجيه من الفرن، ثم ابدأي في تززينه بالمربى والشوكولاتة المذابة.

- ضعيه على شبكة لمدة دقائق حتى تتماسك عليه الشوكولاتة.

- يمكنك وضع المكسرات على وجه البيتيفور.

- جهزيه إلى التقديم.

عمل بيتيفور بالكاكاو

المكونات

- 3 أكواب ونصف من الدقيق.

- 1 معلقة صغيرة من البيكنج بودر.

- ربع كوب من الزبدة.

- بيضة.

- 3 أكواب حليب.

- 2 ملعقة كبيرة من الكاكاو.

- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

- 2 ملعقة كبيرة من الحليب.

- ربع كوب من السكر البودرة.

طريقة التحضير

- ضعي الزبدة في العجان.

- ضيفي السكر، الفانيليا، والبيضة مع الاستمرار في التقليب.

- اسكبي البيكنج بودر، الدقيق مع الخلط.

- ضعي الدقيق إلى المكونات، حتى تحصلين على مكونات متجانسة.

- ضيفي الحليب إلى الخليط مع التقليب.

- من ناحية أخرى، ضعي الحليب مع الكاكاو ثم ضيفيهم إلى خليط البيتيفور.

- ابدأي في تشكيل كرات البيتيفور، ثم ضعيها إلى الفرن حتى تنضج.

- أحضريها من الفرن بعد مرور 30 دقيقة، ثم اتركيها لتبرد.

- جهزيها إلى التقديم.