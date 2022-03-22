طريقة عمل كفتة الأرز بمكونات شهية ولذيذة: «نوعي لأسرتك»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل كفتة الأرز.. من أكثر ما يبحث عنه السيدات خاصة مع حلول شهر رمضان الكريم، علاوة على أنها من أكثر الأكلات شهرة في المطبخ المصري، إذ يتعلق بها الكبار والصغار إلى حد كبير لمذاقها الشهي، فضلًا على احتوائها على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، وتتنوع طرق إعدادها وفقًا للأطعمة المختلفة التي تدخل بها.

إعداد كفتة الأرز

وإذا كنت تحتارين في وضع جدول رمضان، يمكنك معرفة طريقة عمل كفتة الأرز، باتباع ما يقدمه مطبخ «هن»، بحسب خبيرة الطبخ نجلاء الشرشابي، عبر برنامجها «على قد الإيد» المذاع على فضائية «CBC» سفرة، إليك الخطوات فيما يلي:

المكونات

- بصل مفروم.

- ملح.

- ثوم مهروس.

- زنجبيل.

- فلفل أحمر ناعم.

- كزبرة خضراء.

- أرز مصري، أو دقيق الأرز.

- عصير طماطم.

- بصل مفروم.

- قرفة.

- لحمة مفرومة.

- فلفل أسود.

- شبت مفروم.

- بقدونس مفروم.

- كمون ناعم.

خطوات التحضير

- ضعي كمية الأرز المرغوبة وانقعيها في الماء.

- ضعيه على قماش وافرديه، ثم اتركيه حتى يجف جيدًا.

- جهزي الخضرة ثم افرميها مع البهارات، البصل، والثوم.

- افرمي الأرز، إذ يمكنك تجهيزه في المنزل، أو بجانب اللحم عند الجزار.

- ابدأي في تحمير الكفتة في زيت غزير.

تحضير الصلصة

- شوحي الثوم، البصل في الزيت.

- ضيفي الصلصة، عصير الطماطم، والبهارات إلى الخليط.

- ابدأي في وضع الكفتة التي شكلتيها حسب رغبتك.

- ضيفي كمية من الماء.

- اتركيها على النار حتى تنضج جيدًا.

- ارفعيها من على البوتجاز.

جهزي كفتة الأرز إلى التقديم.

طريقة عمل كفتة الجمبري وفقًا للشيف الشربيني عبر برنامج «الشيف»، المذاع عبر فضائية «CBC» سفرة.

المكونات

- نصف كيلو من الجمبري.

- فلفل أسود.

- ملح.

- كوب أرز.

- ثوم مهروس.

- شبت مفروم.

- بصل مفروم.

- كمون.

- كزبرة خضراء.

- بقدونس مفروم.

- زيت.

- دقيق.

تحضير الصلصة

- عصير طماطم.

- ملح.

- ثوم.

- فلفل أسود.

- كمون ناعم.

طريقة التحضير

- اطحني الأرز جيدًا مع الكزبرة الخضراء، الثوم، الشبت، البصل، والبهارات.

- ضيفي الجمبري والماء إلى المكونات.

- اهرسي الجمبري مع الخليط حتى تتأكدي أن الكونات تجانست.

- ضيفي معلقة كبيرة من الملح، الدقيق، والفلفل الأسود.

- شكلي قطع الكفتة إلى أصابع ودوائر مثلما ترغبين.

- في مقلاه على نار متوسطة، ابدأي في تحمير الكفتة.

تحضيرالصلصة

- حمري الثوم المهروس في وعاء على النار، ثم ضيفي الفلفل والملح.

- ضيفي الكمون وعصير الطماطم، ثم اتركي المكونات حتى تسبك جيدًا.

- ضعي الكفتة إلى الصلصة واتركي المكونات معًا حتى تنضج.

- جهزيه إلى التقديم.

نصائح عند تحضير كفتة الأرز

وقدمت الشيف نجلاء الشرشابي بعض النصائح التي يلزم الاعتناء بها عند اعداد وجبة الكفتة، ممثلة فيما يلي:

- عند اعداد كفتة الأرز، يلزم الحرص على ضبط المقادير بين الأرز، اللحم، أو الجمبري.

- احرصي على أن تكون عجينة الكفتة ذات قوام متجانس ومتماسك.

- عدم وضعها على النار أكثر من الوقت المطلوب، حتى لا تذبل وتتفتت على البوتجاز.