طريقة عمل الفاهيتا الفراخ بالصور والخطوات.. أحلى من المطاعم

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل الفاهيتا الفراخ وصفة ترغب في البحث عنها العديد من ربات البيوت، وذلك لتحضيرها مثلما تُقدم في المطاعم الشهيرة، لذلك نستعرض طريقة عمل الفاهيتا الفراخ، حسب ما قدم الشيف شربيني، ببرنامجه «الشيف»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل الفاهيتا الفراخ

- المقادير:

صدور دجاج

فلفل ألوان

عيش مكسيكي

فلفل حار

بصل

طماطم

كاتشاب

جنزبيل طازج

ملح

فلفل

كزبرة خضراء

زيت

- طريقة تحضير فاهيتا الدجاج

تُقطع كل من صدور الدجاج والبصل إلى شرائح.

ضعي كمية قليلة من الزيت على شرائح الدجاج.

فيما بعد ضيفي الثوم مع الجنزبيل وقلبيهم جيدًا.

ضيفي الفلفل الألوان وشرائح البصل والطماطم الشرائح، وقلبيهم جيدًا.

تضاف الكزبرة الخضراء المفرومة مع الملح والفلفل مع الكاتشاب.

قومي بلفهم في العيش المكسيكي، وأدخليهم الفرن الساخن لوقت قليل، ثم قومي بتحميرها وقدميها.

فاهيتا الدجاج متشوحة

- المقادير:

نصف كيلو دجاج مقطع

كوب من فلفل الألوان المقطع

بصلة مقطعة أصابع جوليان

ملعقة كبيرة من الزيت

للتبيلة:

ملعقة كبيرة من توابل الفاهيتا

فلفل أسود

ملح

خبز صاج

ساور كريم

للزينة:

جبنة مبشورة

سلطة طماطم

- طريقة تحضير فاهيتا الدجاج متشوحة

تبلي الدجاج بتوابل الفاهيتا مع الفلفل والملح.

شوحي الدجاج داخل طاسة بها كمية من الزيت.

أضيفي البصل والفلفل الألوان.

ارفعيهم من على النار، وقدميهم مع عيش الصاج، والجبنة المبشورة والساور كريم، وسلطة الطماطم.

مكرونة بفاهيتا الدجاج

- المقادير:

مكرونة

صدور دجاج شرائح

زيت

بصل

صلصة طماطم

ثوم

فلفل ألوان

مشروم

بهارات

ملح

فلفل أسود

- طريقة تحضير مكرونة بفاهيتا الدجاج

تسلق المكرونة داخل الماء المغلي، وضيفي لها الزيت والملح.

تشوح شرائح الدجاح في كمية من الزيت على النار.

فيما بعد ضيفي الثوم والبصل وصلصة الطماطم.

يضاف المشروم الشرائح مع فلفل الألوان.

ومن ثم ضيفي الملح والفلفل مع البهارات.

تضاف المكرونة في الخطوة التالية.

ضعيهم سويًا في طبق وقدميهم.