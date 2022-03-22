ابنتا شيرين عبد الوهاب تحتفلان بعيد الأم بطريقة مميزة.. ماذا قالت لهما؟ «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بسعادة بالغة عبرت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن مفاجآة ابنتيها لها، والتي قاما بتحضيرها لها بمناسبة عيد الأم، إذ شاركت تلك اللحظات الخاصة، من خلال نشر مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

احتفال بنات شيرين بعيد الأم

وخلال مقطع الفيديو استعرضت شيرين، تفاصيل المفاجأة التي أعدتها لها ابنتيها «مريم وهنا»، إذ قاما بتزيين المنزل ببالونات الهيليوم الملونة، والصور التي جمعتهما بوالدتهما منذ الطفولة وحتى اليوم، ومجموعة من «التورت» والحلوى، فيما وجهت «هنا» الابنة الصغرى لشيرين عبد الوهاب، رسالة لوالدتها من خلال الفيديو قالت خلالها: «بحبك أوي يا ماما، أنا مدينة ليكي بكل حاجة».

ومن ناحيتها دونت شيرين عبد الوهاب تعليقًا على الفيديو، قالت خلالها: «ربنا يحفظكم ليا يا نور عينيا، مريم وهنا ربنا يفرحني بيكم زي ما فرحتوني إمبارح، بحبكم».

مفاجأة بنات شيرين عبد الوهاب في عيد ميلادها

وعادة ما يحرصوا ابنتي الفنانة شيرين عبد الوهاب على مفاجآة والدتهما من حين لآخر، ففي عام 2017، حضروا مفاجآة خاصة للأخيرة، وذلك خلال إحيائها إحدى الحفلات خلال ليالي «مهرجان البحر الميت» في الأردن.

وفوجئت شيرين أثناء الغناء على المسرح، بدخول ابنتيها وهما يحملان تورتة عليها صورة لها، وحينها عبرت عن سعادتها أيضًا، من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على تطبيق «انستجرام»، قالت خلاله: «أحلى مفاجأة من بناتي حبايبي ومن جمهوري الغالي في الأردن، بجد خليتوا فرحة عيد ميلادي فرحتين، ربنا يخليكم ليا ودايمًا مفرحين قلبي».

ظهور شيرين مع بناتها في صاحبة السعادة

وفي ليلة رأس العام الجاري، طلت شيرين كضيفة أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج «صاحبة السعادة»، مع الفنانة إسعاد يونس، وخلال الحلقة ظهرت بصحبة ابنتيها، وكشفا عن تفاصيل وكواليس خاصة من علاقتهما سويًا.