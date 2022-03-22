احذر وجود تغييرات غريبة في أظافرك؟.. أعراض غير معروفة يجب اكتشافها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

من المعروف أن أعراض ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم ليست واضحة، ولهذا السبب يمكن أن تكون الحالة خطيرة للغاية، عندما تبدأ الترسبات الدهنية في انسداد الشرايين، فقد تواجه أظافرك بعض التغييرات التي تشير إلى المخاطر المحتملة.

يمكن أن يكون ارتفاع الكوليسترول نذير نوبة قلبية أو سكتة دماغية، اختبار الدم هو الطريقة الوحيدة لمعرفة ما إذا كانت مستوياتك مرتفعة بشكل خطير ولكن يمكن أن تكون أظافرك من أعراض الإنذار المبكر، وفقا لموقع صحيفة إكسبريس البريطانية.

وقال الدكتور سامي فيروزي، استشاري أمراض القلب في عيادة هارلي ستريت بالمملكة المتحدة، إن هناك علامتين تحذير رئيسيتين مرتبطتين بارتفاع الكوليسترول الذي يمكن العثور عليه عند النظر إلى أظافرك.

واحدة من العلامات الرئيسية هي أظافر القدم الهشة، والثانية هي أظافر القدم البطيئة النمو.

هاتان العلامتان ناتجة عن ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم والتي يمكن أن تسبب مرضًا جويًا محيطيًا (PAD).

يمكن أن يسبب اعتلال الشرايين المحيطية ترسبات دهنية لتسد الشرايين، كما أنه يوقف تدفق الدم إلى عضلات الساق.

وقال الدكتور فيروزي: "على الرغم من أن اعتلال الشرايين المحيطية لا يشكل تهديدًا مباشرًا على الحياة، إلا أن عملية تصلب الشرايين التي تسببه قد تؤدي أحيانًا إلى مشاكل خطيرة ومميتة، وتشمل هذه نقص تروية الأطراف الحرج الذي يحدث إذا أصبح تدفق الدم إلى الساقين مقيدًا بشدة."

كدليل عام، توصي هيئة الخدمات الصحية البريطانية بالحفاظ على مستويات الكوليسترول الكلية عند 5 مليمول / لتر أو أقل، ولحسن الحظ هناك طرق للتغلب على الحالة، ويجب أن يكون النظام الغذائي هو النقطة المحورية الرئيسية.

قد يشمل ذلك أشياء مثل تغيير نظامك الغذائي أو زيادة كمية التمارين التي تمارسها.

هناك العديد من الأطعمة التي لا تشكل مجرد جزء من نظام غذائي صحي، بل يمكنها أن تساعد بنشاط في خفض نسبة الكوليسترول في الدم أيضًا.

النهج الأمثل هو تقليل الدهون المشبعة واستبدال بعضها بالدهون غير المشبعة، وفقًا لجمعية الكوليسترول في المملكة المتحدة.

توجد الدهون المشبعة في العديد من الأطعمة، سواء كانت حلوة أو مالحة، يأتي معظمهم من مصادر حيوانية، بما في ذلك اللحوم ومنتجات الألبان، وكذلك بعض الأطعمة النباتية.

"تعتبر الأسماك الزيتية مصدرًا جيدًا للدهون الصحية غير المشبعة، وتحديداً نوع يسمى دهون أوميجا 3"، كما يلاحظ مركز القلب في المملكة المتحدة.

يجب أن تهدف إلى تناول حصتين من الأسماك أسبوعيًا، يجب أن يكون أحدهما على الأقل دهنيًا، الحصة 140 جرام، لكن يمكنك تناول حصتين أو ثلاث حصص أصغر على مدار الأسبوع.

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