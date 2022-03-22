لتخزينها قبل رمضان.. احذري شراء 3 خضروات إذا كانت بهذا اللون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور جمال

أيام قليلة تفصلنا عن قدوم شهر رمضان الكريم، وفي مثل هذه الأيام يبدأ العديد من السيدات في تخزين الأطعمة والخضروات قبل قدوم الشهر الكريم تجنبا للنزول خلال الصيام.

وفي التقرير نستعرض الأنواع التي لا يفضل تخزينها، وفق ما ذكرت الدكتورة شيرين علي زكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، عبر جروب التوعية الخاص بها على "فيسبوك".

ابتعد عن اللون الأخضر في هذه الأنواع:

-البطاطس

-الباذنجان

-الطماطم

اللون الأخضر هو مادة الكلوروفيل التي يستخدمها النبات لعمل التمثيل الضوئي، وهي مادة ليست لها أضرار على الصحة، لكن مادة الكلوروفيل دليل على وجود مادة أخرى يفرزها النبات بشكل طبيعي تدعى السولانين.

وهو نوع من السموم الطبيعية في الأغذية تفرزها بعض النباتات كآلية دفاع ضد الفطريات والآفات.

فالسولانين طبقا لمنظمة الصحة العالمية، يمكن أن يتسبب في آثار صحية ضارة وتصل إلى مخاطر وخيمة تهدد صحة البشر، وبعض هذه السموم قد يكون خطر.

-الأعراض

تناول تلك الخضراوات ذات اللون الأخضر بكميات كبيرة قد يتسبب في آلام المعدة الشديدة والإسهال وجفاف الحلق، وتشمل العواقب الصحية الطويلة الأجل التأثير على الجهاز المناعي أو التناسلي أو العصبي.

لذلك:

-نبتعد عن الثمار ذات اللون الأخضر عند الشراء، حفاظاً على صحتك.

-نحفظ البطاطس في مكان مظلم جاف، حيث يتسبب الضوء في إفراز تلك المادة مع ظهور الكلوروفيل.

-إذا تم تخزين تلك الثمار وظهر بها اللون الأخضر، يمكننا قطعه مع جزء من الثمرة حتى نتخلص منه تماماً ونستهلك باقي الثمرة الخالية منه، أما إذا كان اللون الأخضر يحتل مساحة كبيرة من الثمرة فيفضل الاستغناء عنها تماماً.

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