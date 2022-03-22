طريقة عمل الجندوفلي للشيف حسن.. «هتحضريه في دقائق»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الجندوفلي من المأكولات البحرية التي لها عشاقها الذين يهوون تناولها من حين لآخر، فإلى جانب تناوله في المطاعم، يسهل تحضيره داخل المنزل في خطوات سهلة وبسيطة، لذلك نقدم لكي طريقة عمل الجندوفلي للشيف حسن، حسب ما قدمها في برنامجه «أكلات وتكات»، المعروض عبر شاشة «الحياة».

طريقة عمل الجندوفلي للشيف حسن

- المقادير:

كيلو جندوفلي منقوع

للتبيلة:

بصل مبشور

5 فص ثوم

نصف كوب كرفس مفروم

نصف كوب طماطم لحم مفروم

نصف كوب بقدونس مفروم

نصف كوب كسبرة مفرومة

نصف ملعقة ملح

نصف ملعقة فلفل

نصف ملعقة كمون

نصف ملعقة شطة

2 ونصف ملعقة

عصير ليمون

5 ليمون شرائح

- طريقة تحضير الجندوفلي للشيف حسن

ضعي الجندوفلي مع كل من البصل المبشور والكسبرة والثوم والكرفس والطماطم والملح والفلفل، والشطة وعصير الليمون والكمون.

قلبيهم جميعًا لمدة 10 دقائق.

يُرفع من على النار ويقدم.

مقبلات الجندوفلي

- المقادير:

جندوفلي

ثوم

عصير ليمون

كمون

كزبرة ناشفة

كزبرة خضرا

هريسة شطة

زيت

- طريقة تحضير مقبلات الجندوفلي

شوحي الثوم في كمية من الزيت، وضعيه على النار، ثم أضيفي الجندوفلي وشوحيه جيدًا.

ضيفي الكزبرة الحضراء مع الناشفة واهرسيهم جيدًا، وهريسة الشطة، وتبليهم بعصير الليمون والكمون، وقلبيهم.

شوربة جندوفلي

- المقادير:

جندوفلي

بصل

كرفس

طماطم

كريمة

جزر

كزبرة ناشفة

ليمون

فصوص ثوم

زبدة

للتزيين:

شبت

شرائح ليمون

- طريقة تحضير شوربة جندوفلي

شوحي البصل مع الكرفس والجزر والطماطم في الزبدة.

ومن ثم ضيفي الكزبرة مع عصير الليمون مع الطماطم، وشوحيهم جيدًا.

ضيفي إليهم الماء واتركيهم حتى الغليان.

في الخطوة التالية إضربيهم جيدًا باستخدام «الهاند بلندر».

ثم ضيفي الجندوفلي واتركيه على النار حتى الطهي تمامًا.

تضاف الكريمة في الخطوة التالية.

في النهاية قدمي الشوربة ساخنة.