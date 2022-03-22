الامارات | حجز الحكم على حنين حسام في "الاتجار بالبشر" واستغلال الفتيات لـ17 رمضان المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن حجز الحكم على حنين حسام في "الاتجار بالبشر" واستغلال الفتيات لـ17 رمضان المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حجزت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس في مصر، اليوم الثلاثاء، الحكم على فتاة التيك توك حنين حسام في إعادة نظر الحكم الغيابي الصادر ضدها بالسجن المشدد 10 سنوات في الاتجار بالبشر لجلسة 18 أبريل المقبل الذي يوافق 17 رمضان.

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم التجمع الخامس، قد قضت في وقت سابق بالسجن المشدد غيابيا على فتاة التيك توك حنين حسام لمدة 10 سنوات، وذلك على خلفية اتهامها بالاتجار في البشر لاستغلال الفتيات صغار السن وتحريضهن على الفسق مقابل حصولهن على مبالغ مالية كبيرة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news