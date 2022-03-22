طريقة عمل البطاطس المقرمشة.. خطوات سهلة وبسيطة «زي المطاعم»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل البطاطس المقرمشة وصفة تبحث عنها العديد من ربات البيوت لتحضيرها داخل المنزل، وذلك لسهولة تحضيرها ومذاقها الشهي، لذلك نستعرض خطواتها خلال السطور التالية، حسب ما قدمت الشيف نرمين هنو، ببرنامجها «زي السكر»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل البطاطس المقرمشة

- المقادير:

1 كوب دقيق أرز

ثلاثة أرباع كوب دقيق حمص

1 ملعقة صغيرة زنجبيل مفروم

1 ملعقة صغيرة ثوم مفروم

3 فلفل حار أخضر

عصير ١ ليمون

ملح

4 بطاطس شرائح رفيعة

ربع ملعقة صغيرة كركم

أوراق كزبرة مفروم ناعم

زيت للقلي

- طريقة تحضير البطاطس المقرمشة

اخلطي دقيق الأرز مع دقيق الحمص، وكل من الجنزبيل، وعصير الليمون، والملح، والكركم، والفلفل الحار، والثوم، وكمية قليلة من الماء.

إغمسي شرائح البطاطس الرفيعة في الخليط، وتُحمر في كمية من الزيت الساخن للحصول على لونها الذهبي.

في الخطوة الأخيرة صفيها من الزيت وقدميها.

أصابع البطاطس المقرمشة

- المقادير:

نصف كيلو بطاطس مسلوقة ومهروسة

ملح

فلفل

1 ملعقة صغيرة بابريكا

1 ملعقة صغيرة بودرة ثوم

ثلث كوب دقيق

زيت للقلي

للتقديم:

كاتشب

مايونيز

- طريقة تحضير أصابع البطاطس المقرمشة

ضعي البطاطس المسلوقة داخل بولة، وتبليها جيدًا بكل من الملح والفلفل وبودرة الثوم والبابريكا.

في الخطوة التالية ضيفي الدقيق بشكل تدريجي حتى تحصلين على عجينة متماسكة.

إفردي عجينة البطاطس وقطعيها على شكل أصابع بالسكين وإقليها في كمية وفيرة من الزيت.

ضعيها في طبق التقديم وقدميها مع الكاتشب والمايونيز.

أقراص البطاطس المقرمشة

- المقادير:

نصف كيلو بطاطس مقشرة

2 ملعقة كبيرة دقيق

بيضة

ملعقة بصل بودرة

رشة جوز الطيب

ملح

فلفل

2 مكعب زبدة

2 ملعقة زيت عباد شمس

للتزيين:

2 حزمة شبت

- طريقة تحضير أقراص البطاطس المقرمشة

تُبشر البطاطس وتوضع داخل إناء، ثم تُعصر داخل كمية من المياه.

يُضاف الدقيق مع البيضة ويُعجنوا جيدًا، حتى يتحول قوامها إلى مثل ما يشبه عجينة الطعمية.

ضعي على العجينة بالملح والفلفل وجوزة الطيب وبودرة البصل، ويقلبوا جيدًا.

ضعيها داخل طاسة مع مكعبين الزبدة، وكمية قليلة من الزيت.

تُشكل عجينة البطاطس على شكل أصابع أو كرات، ثم تقلى في الزيت، حتى يتحول لونها إلى الذهبي من جهتيها.

تقدم ساخنة وتزين بالشبت المفروم.