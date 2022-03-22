عقد قران ابنة أصالة شام الذهبي.. جو عائلي وإطلالة بسيطة «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

احتفلت شام الذهبي الابنة الكبرى للفنانة السورية أصالة، بعقد قرانها، يوم أمس، من رجل الأعمال المصري أحمد هلال، في جو عائلي وسط أفراد أسرتها والأصدقاء المقربين، إذ طلت بفستان أنيق، وسرعان ما تصدر عقد قران ابنة أصالة شام الذهبي، أحاديث نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الساعات القليلة الماضية.

عقد قران ابنة أصالة شام الذهبي

وخلال عقد القران طلت ابنة الفنانة أصالة بفستان ذو تصميم بسيط من «الجوبير» باللون الأبيض، مع اعتمادها على تسريحة الشعر الانسيابي على ظهرها، ووضع لمسات بسيطة من الماكياج.

وعقد القران الداعية الإسلامي مصطفى حسني، كما حضر الحفل أيمن الذهبي طليق الفنانة أصالة ووالد العروس، وفائق حسن زوج الفنانة، وعدد من أصدقاء الأسرة، وعدد من الأصدقاء المقربين.

ودونت شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة، تعليقًا على صور عقد قرانها بالإنجليزية، وجهت خلاله رسالة لزوجها قائلة: «أستطيع حاليًا أن أناديك رسميًا بـ جوزي».

وسرعان ما انهالت تعليقات التهنئات والمباركة لشام الذهبي، من قبل متابعيها إلى جانب عدد من الفنانات، على رأسهن، هند صبري، هدى المفتي، نور اللبنانية، علا رشدي.

معلومات عن شام الذهبي ابنة أصالة

- من مواليد عام 1992، أي تبلغ من العمر 30 عامًا.

- هي أكبر أبناء الفنانة السورية أصالة، من زوجها السوري أيمن الذهبي.

- جاء زواجها الأول من رجل الأعمال المصري أحمد جوهر، لكنهما انفصلا سريعًا.

- وفيما بعد أعلنت شام الذهبي عن خطوبتها من طبيبها معتز نصير، ولكنها لم تستمر طويلًا أيضًا.

- وخلال العام الماضي أعلنت خطبتها من رجل الأعمال المصري أحمد هلال.

- ويتابعها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، نحو مليون ونصف المليون شخص.

- علاقة صداقة قوية تربطها بوالدتها أصالة، إذ تحرص على نشر الصور والفيديوهات التي تجمعهم من حين لآخر، مع تعبيرها عن حبها الشديد لها.