صابرين ترفع دعوى خلع بعد 57 يوما من الزواج: «أمه مش بيعجبها أكلي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

وسط ملايين الدعاوى التي تملأ أرفف سجلات محكمة الأسرة، عثر خبراء التسوية على دعاوى غريبة ومضحكة، لكنها بالنسبة لصاحبة الدعوى كانت سببًا كافيًا لإنهاء زواجها، فرفعت فتاة في مقتبل الـ20 من عمرها «صابرين. ن» دعوى خلع ضد زوجها بسبب ضعف شخصية زوجها، وقالت «ابن أمه مش عاجبه حاجة، وأمه مش بيعجبها أكلي»، لتفر هاربة للمحكمة بعد مرور 57 يومًا من زواجها، وأقامت دعوى خلع لعدم تحملها شخصيته الضعيفة، ووالدته سليطة اللسان، وفقًا للزوجة.

وصفت زيجتها بـ«جوازه الندامة»

وقفت صابرين أمام قاضي محكمة الأسرة، وروّت له تفاصيل زيجتها، ورددت ساخرة «جوازه الندامة»، أنها تزوجت زواج تقليديا بعد أن رأتها خالته في إحدى المناسبات، وحكت لوالدتها عنه وعن عمله وأخلاقه ووسامته، ووافقت والدتها على مقابلته وأقنعتها برؤيته، وبعد اللقاء الأول أبدى بإعجابه بها، ووافقوا على الخطوبة، ودامت 3 سنوات، وعانت خلالها من ضعف شخصيته وتحكمات والدته، لكنها كانت تتحمل، وتعطيه فرصة للتحكم بحياتهما بعد الزواج.

وأكملت الزوجة العشرينية حديثها لقاضي محكمة الأسرة: «طوال فترة الخطبة كانت والدته المتحكمة في كل شيء، وهو كان سمعًا وطاعًة لها، ويتشاجر معها من أجل تنفيذ أوامرها، وعندما تشتكي لأهلها، يقولوا لها إنه شاب مهذب يحترم والدته، وأنه بعد الزواج سيستقر بحياته الخاصة، وعليها التحمل، وبعد فترة انتهوا من ترتيبات الزواج، وتمت الزيجة وانتقلت للعيش معه، وبدأت حياتها بالانهيار.

والدته متحكمة بكل شيء

واستطردت صابرين في حديثها مع القاضي: «والدته باتت تتدخل في كل تفاصيل حياتهم بشكل مرضي، مما جعلها تقيم في شقتها وتتدخل في شؤون حياتها الخاصة، وعندما تشتكي لزوجها يأمرها بتحمل الأمر، وأنه لا يمكنه طرد والدته، وعليها إطاعة أوامرها، وأن والدته تتحكم في طعامها ومصروفاتها، وزيارات أهلها، وتمنعها من الخروج وتتشاجر معها طوال اليوم، وعندما يعود ابنها من العمل تلبس وجه الملائكة، وتشتكي له منها».

أمه مش بيعجبها أكلها

وتابعت صابرين لقاضي محكمة الأسرة بعض المواقف التي جعلتها تترك عش الزوجية بعد شهر واحد: «بعد أما استحملت فترة الخطوبة على أمل أن شخصيته بعد الزواج هتتغير، اكتشفت أني متجوزة أمه، وكل يوم خناق ومشفتش يوم حلو، وحتى أكلي مش بيعجبها وبتخلي ابنها يقولي أكلك وحش وميتاكلش، ولما قولتها علميني طريقة أكلك، اشتكتني لأهلي إني بعاند معاها ومش بسمع الكلام، ولما طلبت منه نستقر بحياتنا، قاللي أنتي اللي تمشي».

دعوى خلع بعد 57 يوما

وأنهت الزوجة دعواها أمام القاضي بأنها تركت منزل الزوجية بناءً على رغبته، أملًا في أن يذهب لمنزل والدها ويصالحها، لكنه أخذ الإذن من والدته وتركها، فتوجهت لمحكمة الأسرة بإمبابة لتقيم ضده دعوى خلع، بعد مرور 57 يومًا فقط من زواجها، بسبب شخصيته الضعيفة وتحكمات والدته، حملت الدعوى رقم 9344، ولا زالت الدعوى أمام المحكمة.