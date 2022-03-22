طريقة عمل كيكة الزبادي الهشة.. «وصفة حلوة وسريعة وعلى قد الأيد»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

كيكة الزبادي الهشة من الحلويات التي لها إقبال كبير بين الصغار والكبار وهي أيضا من الوصفات اللذيذة والصحية والغنية بالفوائد التي تكون في الزبادي والمكونات الأخرى الموجودة داخل الكيك مثل البرتقال، بالإضافة إلى فوائدها وكونها تلائم الحفلات والمناسبات.

وفي السطور التالية يعرض «هن» طريقة عمل كيكة الزبادي الهشة بوصفة الشيف هالة فهمي، وهي كالتالي:

طريقة عمل كيكة الزبادي الهشة

المكونات

في خطوات بسيطة ودقائق معدودة يمكن الانتهاء من اشهي وألذ وصفة لعمل كيك الزبادي الهشة وتعتمد على المقادير التالية:

2 كوب دقيق

2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

ربع ملعقة صغيرة بيكربونات الصودا

رشة ملح صغيرة

كوب سكر ناعم

3 بيضات كبيرة

1\3 كوب زيت ذرة

كوب زبادي

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

2 ملعقة صغيرة بشر ليمون أو برتقال

الشربات:

كوب سكر

3\4 كوب ماء

ملعقة صغيرة عصير ليمون

ملعقة صغيرة ماء الورد أو فانيليا

للتزيين:

سكر ناعم بودرة

جوز هند أو شربات أو عسل

تختلف مكونات التزيين حسب الرغبة

طريقة عمل الشربات

في حلة أو وعاء كبير نضع الماء على النار بمقدار إناء ونضعه 3\4 كوب من الماء وكوب سكر وملعقة صغيرة من عصير الليمون، وتقلب المكونات جيدا وعندما يغلي نخفض النار قليلا، ويترك لمدة دقائق يغلي على نار هادئة ونضيف إليه قطرات من ماء الورد بعد رفعه من على النار

طريقة تحضير الكيك

قبل إعداد كيك الزبادي الهشة نقوم بنخل الدقيق مسبقا ثم في قالب الكيك أو صينية ندهنها بزبدة أو سمنة مع رشة من الدقيق.

بعد ذلك ننخل الدقيق مع البيكنج بودر والبيكربونات ورشة صغيرة من الملح في إناء واسع، وفي إناء آخر أو باستخدام الخلاط نضع كلا من الـ3 بيضات والسكر والفانيليا السائلة وتخفق المكونات جميعا ويضاف إليها مقدار «1\3 كوب زيت».

في الخطوة التالية يتم إضافة بشر برتقال على الدقيق وبعدها نضيف الزبادي ومن المهم أن يكون بدرجة حرارة الغرفة، ثم نضعهم في الخلاط أو الإناء على البيض والسكر ويتم خفق المكونات جيداً.

يضاف الخليط أو عجينة الكيك إلى النصب خليط إلى القالب أو الصينية المدهونة بالزبدة ورشة الدقيق، وعلى درجة حرارة 180 ندخل القالب في الفرن لمدة تتراوح ما بين ما بين 25-30 دقيقة، ولا يفتح الفرن قبل هذا الوقت وبعد التأكد من أن الكيك نضجت نخرجها من الفرن ثم نسقيها بالشربات، ثم نرشها بسكر البودرة للتزيين، وتترك قليلا إلى أن تتشرب كل الشربات ثم تقدم في طبق تقديم، يمكن أيضا إضافة جوز الهند للتزيين كما يمكن تزيينها بأكثر من طريقة أو تناولها سادة مع الشاي.