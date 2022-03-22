صورة واحدة لزوجي أصالة «السابق والحالي» في عقد قران شام الذهبي.. «نعمة الأبوين»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

نشرت شام الذهبي، ابنة النجمة أصالة، صورًا من عقد قرانها على رجل الأعمال المصري أحمد هلال، على يد الداعية مصطفى حسني، حيث تألقت بفستان أبيض بسيط، وحرصت على التقاط الصور التذكارية.

عبر خاصية «استوري إنستجرام» نشرت شام الذهبي صورة تجمع فائق حسن زوج أصالة الحالي، ووالدها أيمن الذهبي «زوج أصالة السابق»، وهما يضحكان سويا معلقة عليها: «ربنا أداني نعمة الوالدين الآن»، وعبر حسابها على «انستجرام» نشرت صورا من عقد قرانها يظهر فيها زوجها أحمد هلال ووالدتها أصالة، ووالدها وزوج والدتها، وعدد من أفراد الأسرتين، معلقة على الصور:«دلوقتي أقدر رسميًا أناديك جوزي».

في أبريل 2021 أعلنت شام الذهبي خطوبتها على رجل الأعمال أحمد هلال، نجل رجل أعمال مصري شهير، واقتصر الحفل على حضور الأهل فقط حينها، مثلما حدث في عقد القران، وظهرت شام خلال لقطات حفل خطوبتها التي نشرتها وهي تقبل يد خطيبها، ومن ثم بادلها هو بأخرى على جبينها.

خطوبة شام وأحمد هلال

وتحدثت شام الذهبي، خلال استفاضتها في برنامج «معكم» عن حبها لخطيبها أحمد هلال، مؤكدة أنه منحها الحب: «اللي عند القلب مش محتاج تفكير، كنا أصدقاء منذ فترة وفي كثير من الأمور المشتركة بيننا».

معلومات عن شام ابنة أصالة

ولدت في عام 1992، أي تبلغ من العمر 30 عامًا الآن، وهي أكبر أبناء أصالة من زوجها المخرج السوري أيمن الذهبي، وسبق لها الزواج من رجل الأعمال المصري أحمد جوهر، لكنهما انفصلا بعد مرور فترة صغيرة، وبعد ذلك الانفصال تمت خطبتها على طبيبها معتز نصير لكن الخطبة لم تستمر طويلًا أيضًا.

ويتابع شام عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ما يقرب من مليون ونصف المليون متابع.