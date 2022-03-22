طريقة عمل الباذنجان المخلل المسلوق.. «طري وزي المطاعم بالظبط»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الباذنجان المخلل الملسوق من المقبلات الشهية الهامة جدا في وجبة الإفطار بالنسبة لكثير من المصريين، بالإضافة إلى مخلل الجزر والفول والفلافل، وخاصة خلال وجبات الإفطار الرمضانية إذ يحب الملايين وجوده على المائدة، لذا طريقة عمل الباذنجان المخلل المسلوق هي سهلة وسريعة ولها أكثر من وصفة.

في السطور التالية يقدم «هن» طريقة عمل الباذنجان المخلل المسلوق بوصفة الشيف حسن، وهي كالتالي:

طريقة عمل الباذنجان المخلل المسلوق

مكونات الباذنجان المخلل المسلوق

طريقة عمل الباذنجان المخلل المسلوق لا تحتاج للكثير من الوقت وبوصفة الشيف حسن يمكن الانتهاء منها بسهولة عند تحضير المقادير التالية:

500 جم باذنجان

لتر ماء مغلي

5 جم ملح

5 جم كمون

(الحشو)

50 جم ثوم مفروم

50 جم فلفل حار

50 جم فلفل رومي

50 جم كسبره مفرومه

25 مل خل

25 مل عصير ليمون

5 جم ملح

5 جم فلفل

5 جم شطه

طريقة التحضير

- لإعداد الباذنجان المخلل المسلوق يجب أولا شراء الباذنجان الطازج باختلاف ألوانه الأبيض أو الأسود بحسب ما تفضلينه ثم غسل الباذنجان، ووضع الماء المغلي وملح وكمون على النار، ثم نضيف الباذنجان حتى تمام السلق ثم تصفيته.

- في كبة الخلاط نضع كلا من الثوم و الفلفل الرومي وفلفل حار وكزبرة وخل وعصير ليمون وملح وفلفل وشطه ونخلطهم جيدا مع بعض ونحشى بهم الباذنجان.

- بعدها يخزن الباذنجان في برطمانات زجاجية ويمكن إضافة قطع الليمون فوقه ويحفظ للمدة التي تفضلينها.

طريقة أخرى لعمل مخلل الباذنجان المسلوق

المكونات

2 كيلو الباذنجان الأسود الرفيع

ملعقتان كبيرتان من الخل

ملعقة كبيرة من الملح

(الحشو)

فص من الثوم المهروس

2 ملعقة كبيرة من الكمون المطحون

3 حبات فلفل اخضر حار

حزمة من الكزبرة الخضراء

ملعقة كبيرة من الملح

ملعقة كبيرة من الكزبرة المطحونة

ملعقة كبيرة من الفلفل الأحمر المجروش

نصف كوب من الخل

نصف كوب من زيت الزيتون

طريقة التحضير

أولا، قبل طريقة عمل الباذنجان المخلل المسلوق يجب تحضير الحشو في الخطوات التالية:

يوضع الثوم المهروس في إناء الطحن أو كبة الخلاط ويتم طحنه إلى أن يصبح ناعماً، وبعدها إضافة كلا من الكزبرة الخضراء إلى الثوم والخل، الكزبرة الناعمة، والفلفل الأحمر المجروش، والفلفل الأخضر المقطع، والكمون، والملح وتخلط المكونات جميعاً، ثم وضع القليل من الزيت وتشغيل كبة الخلاط أو استمرار الطحن حتى تمتزج كافة المكوّنات.

ثانيا، تحضير الباذنجان المخلل، بعد شراء الباذنجان الطازج يتم نزع عنق الباذنجان ثم غسله جيدًا وبعد ذلك نضيف مقدار 8 أكواب من الماء في إناء واسع ورفعه على نار متوسطة وتدريجيا.

يضاف كلا من الخل و الملح إلى الماء وتركه على النار، حتى يغلي وبعدها نضيف الباذنجان في إناء الماء وتخفض درجة حرارة النار ثم يترك الباذنجان حتى يسلق ويصبح لينا.

في الخطوة التالية، بعد سلق الباذنجان نخرجه من الماء المغلي ويتم تصفيته جيدا ثم يغسل بالماء البارد ويصفي في مصفاة وبعد ذلك نفتح كل حبة من الباذنجان بالطول، ويضاف إليها الحشو تدريجيا حتى ننتهي من الكمية الموجودة ويقدم في طبق أو يتم وضعه في برطمانات أو إناء مربع بالطول ثم يخزن في الثلاجة حتى يبرد.