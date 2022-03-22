منة عرفة تعتذر في أول ظهور لها بعد الانفصال.. ومحمود المهدي: «أصدقك وأكدب عنيا»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في أول ظهور للفنانة منة عرفة منذ إعلان انفصالها عن محمود المهدي، بدت بملامح مرهقة، لذا استخدمت خاصية «الفلتر» عبر «ستوري انستجرام»، متحدثة إلى جمهورها للمرة الأولى منذ أزمتها الأخيرة والتي كانت في بداية شهر مارس، معتذرة عن هيئتها المتعبة واضطرارها لاستخدام «فلتر» حتى لا يفزع أحدا من شكلها، على حد وصفها.

منة عرفة تعتذر لجمهورها على شكلها

اعتذرت منة عرفة على الاختفاء الفترة الماضية، وقالت عبر «ستوري انستجرام»: «أسفة على شكلي المبهدل ده، أنا حاطة فيلتر علشان ماتتخضوش من شكلي، بس الحمدلله أنا مرهقة شوية، بس خلوا الموضوع ده على جنب» وأكملت اعتذارها وإعلانها عودتها للعمل مرة أخرى: «وأهم حاجة أني عايزة أتسأف لكم إني مختفية عنكم الفترة اللي فاتت دي كلها وماكنتش بطلع واتكلم وكنت منعزلة تماما، أنا رجعت خلاص ووحشتوني».

كما شكرت منة عرفة جمهورها على دعمهم لها: «شكرا على الحلو اللي اتبعت والناس اللي سألت كنتي فين، بس أنا كنت بفصل شوية وكله تماما الحمدلله».

محمود المهدي ينشر أغنية حزينة بعد «ستوري منة»

ونشر محمود المهدي بعد ما يقرب من 3 ساعات من «ستوري» منة عرفة، أغنية «اتنسيت»، والتي تقول كلماتها: «يعني دا اللي وصلنا ليه سايبه وعارف روحي فيه كل شئ إلا الفراق فمتسيبنيش وأنا مشتاق، عمري ما تخيلت يوم أبعد وأسيب روحي معاك، هصدقك وأكدب عينيا ده أنت شوفت أجمل ما فيا ومكانش عندي أي نيه أنساك وتضيع من بين أيديا».

يذكر أن هذا الانفصال هو الثاني في علاقة منة عرفة ومحمود المهدي منذ إعلان عقد قرانهما في ديسمبر 2021، وتم الطلاق بسبب الأزمة التي أثارها المهدي برفضه احتضان منة عرفة أو تأديتها لمشاهد قبلات على خلفية مشاركتها عمل درامي مع الفنان محمد نجاتي، وأيدت منة عرفة تصريحاته، حتى دخل في مشادة افتراضية مع الفنانة إلهام شاهين التي قالت أن الفنانة التي ترفض ذلك تمكث في المنزل، ليتطور الأمر حتو وصل لرد نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، والذي ادعى «المهدي» أنه سببا في انفصاله عن منة عرفة بعد مكالمته لها والتي كان «المهدي» شاهدا عليها لكونه كان جوارها.