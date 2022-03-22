كيف تكتشف المكسرات الفاسدة قبل الشراء؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

المكسرات من السناكس المفضلة لدى العديد من الأشخاص كما يحرص الأمهات على إضافتها على الأطباق المختلفة خاصًة خلال شهر رمضان، ولكن هل تعرف أنها ممكن أن تكون فاسدة دون أن تدري؟

هناك عدة طرق للكشف عن سلامة المكسرات قبل شرائها وتناولها، نستعرضها وفقا لموقع food.ndtv.

تأثير تناول المكسرات الفاسدة على صحة الجسم

قد لا يؤدي تناول المكسرات الفاسدة مثل اللوز والجوز والكاجو بكميات قليلة إلى الإصابة بالمشكلات الصحية على الفور، ولكنها يمكن أن تتسبب في إعاقة عملية الهضم، أو تأثيرها السلبي على صحة الجسم يظهر على المدى البعيد، لذا يجب الحرص على اتباع الوسائل التي تكشف عن فسادها.

طرق الكشف عن فساد المكسرات

ظهور رائحة كريهة

عادة ما يتم تخزين المكسرات في برطمانات محكمة الغلق في أماكن جافة لضمان حفظها لمدة زمنية طويلة، غالبًا ما تظهر جودة المكسرات عند فتح غطاء العلبة، إذا كانت الرائحة غير شهية، وتشبه طلاء الأظافر، أو طلاء الجدران، يشير ذلك إلى فسادها بالتأكيد ويكن من الضروري حينها التخلص منها على الفور، لتجنب المشكلات الصحية.

تغير مذاقها

اختبار التذوق من خلال كسر قطعة صغيرة من إحدى المكسرات وتناولها، وتغير نكهتها إلى مذاق سيئ، وعادة ما يكون حامض، يجب تجنب بلعها، والتخلص منها جميعها.

تغير اللون

عادة ما يحدث تغيير لون المكسرات الفاسدة، نتيجة أكسدة الدهون الموجودة في المكسرات، لذا لتجنب ذلك يجب التأكد من نقلها من عبواتها إلى عبوات محكمة الغلق فور فتحها، وغالبًا ما يتغير لونها إلى الغامق، يجب العلم أن معظم المكسرات تدوم ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر، إذا تم تخزينها بطريقة مناسبة.

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