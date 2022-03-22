منها تحسين الخصوبة.. هذا ما يحدث للجسم إذا كنت تأكل البصل يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور جمال

البصل غني بالفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تحسين صحتك من الرأس إلى القدمين، بالإضافة إلى أنه غذاء رائع في فعل المعجزات إذا تم تناوله يوميًا، وفق ما ذكر موقع "Brightside".

-منع نمو الخلايا السرطانية

خلصت دراسات عديدة إلى أن البصل يقلل بنسبة 50% خطر الإصابة بسرطانات المعدة والجهاز الهضمي والجهاز التنفسي، وذلك بفضل محتواه المكتظ بمضادات الأكسدة والكبريت العضوي.

-تنظيم السكر بالدم

تشير الأبحاث إلى أن البصل يقلل من ارتفاع نسبة السكر في الدم ويحسن مستويات الكوليسترول أيضاً.

- الوقاية من قرحة المعدة

يمنع تناول البصل الإصابة بقرحة المعدة وذلك عن طريق التخلّص من الجذور الحرة، وذلك من خلال منع نمو جرثومة المعدة أو بكتيريا الهليوباكتر وهي أحد الأسباب الرئيسية للإصابة بقحة المعدة.

- تحسين صحة الفم

يستخدم البصل لمنع تسوس الأسنان وعلاج التهابات الفم وذلك بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا والتي تقضي على جراثيم الفم والحلق.

كل ما عليك هو مضغ قطعة من البصل النيئ لمدة 2 إلى 3 دقائق كلما لزم الأمر.

- يحسن الخصوبة عند الرجل والمرأة

يعزز البصل من صحة الحيوانات المنوية للرجل والبويضات للنساء، وذلك بفضل أنه يحتوي على فيتامين ب1 (Vitamin B1) الذي يمد خلايا الحيوانات المنوية والبويضات بالطاقة، وفيتامين ب2 (Vitamin B2) الذي يحارب الجذور الحرة التي تؤثر على صحة الحيوانات المنوية والبويضات.

- تقوية المناعة

تقوي المواد الكيميائية النباتية المتوفرة في البصل الجهاز المناعي للجسم ضد السموم والأجسام الغريبة المختلفة التي تؤدي إلى الإصابة بالأمراض.

- علاج مشاكل الجهاز التنفسي

يعد البصل الخام الممزوج بالعسل أو السكر البني والمنقوع ليلة كاملة، أفضل علاج لمشاكل الجهاز التنفسي كالسعال والبلغم والاحتقان.

- وقف نزيف الأنف

إذا كنت تعاني من نزيف متكرر في الأنف، فكل ما عليك هو وضع شريحة من البصل النيئ تحت أنفك مباشرة، حيث يساعد الرذاذ المنبعث منها في تجلط الدم وبالتالي وقف النزيف.

كما يمكنك أيضا أن تنقع كرات القطن في عصير البصل وتضع واحدة في فتحات الأنف لمدة 3-4 دقائق لوقف النزيف.

- تحسين صحة القلب والأوعية الدموية

أكدت الدراسات أن مركب الكويرسيتين والمتوفر في البصل يساعد في القضاء على الجذور الحرة، ويثبط أكسدة البروتين الدهني منخفض الكثافة مما يقي من تصلب الشرايين.

كما يساعد البصل في المحافظة على مستويات فيتامين E بالجسم، وهو مضاد قوي للأكسدة معروف بأنه مفيد لصحة القلب.

- تنقية الجسم من السموم

يحتوي البصل على كميات كبيرة من الأحماض الأمينية التي تحتوي على الكبريت وهي ذات تأثير قوي في إزالة السموم في الجسم.

كما تشير الدراسات إلى أنه يحتوي على مادة الجلوتاثيون، وهي مضاد قوي للأكسدة يستخدمه الكبد لأغراض إزالة السموم من الجسم.

لمتابعة كل ما يخص النصائح الطبية ومعرفة كيف تحافظ على صحتك الجسدية والنفسية.. اضغط هنا