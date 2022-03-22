منها شرب الشاي.. عادات خاطئة لا تفعلها بعد الأكل حفاظا على صحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

يظن بعض الأشخاص أن الحفاظ على الصحية يكون فقط من خلال اتباع نظام غذائي صحي، دون معرفة أن هناك بعض العادات التي قد تعرضك إلى الخطر إذا فعلتها بعد الانتهاء من تناول الطعام.

القيام ببعض العادات الشائعة بعد الانتهاء من تناول الطعام، والاعتقاد بأن ذلك لن يؤثر على صحتك، أمر غير صحيح، لذا إليك أبرز العادات الضارة التي يقوم بها الأشخاص بعد انتهاء تناول الطعام، وذلك وفقًا لما ذكره موقع timesofindia، والتي تتمثل فيما يلي:

الماء المثلج

غالبًا ما يتناول الأشخاص الماء بعد الانتهاء من تناول الطعام، مع العلم بأهمية تناول الكمية الكافية من الماء على صحة الجسم، ولكن تناول الماء المثلج الوجبة مباشرة قد يؤدي إلى تكتل الطعام ويؤخر عملية الهضم، كما يمكن أن يتسبب في التهاب الحلق، أو التهاب جدار المعدة نظرًا لدرجة حرارته المختلفة عن الجسم.

ممارسة الرياضة

عندما تقوم بأي نشاط بدني قوي بعد تناول الطعام فورًا، فإنه يزيد الضغط على الجهاز الهضمي ويبطئ عملية الهضم، ويعرضك إلى حدوث عسر هضم، والإصابة بالإمساك، ويكمن السبب وراء ذلك هو انفصال الدم عن الجهاز الهضمي، وقد تؤدي زيادة تدفق الدم إلى القيء والانتفاخ.

تناول الشاي

احتساء الشاي بعد تناول الطعام مباشرة، من أكثر العادات الشائعة لدى معظم الأشخاص وخاصًة كبار السن، حيث يتسبب في عدم امتصاص الحديد في الجسم، كما أنه يقلل من العناصر الغذائية التي تم الحصول عليها من خلال الوجبة.

إراحة المعدة

يميل معظم الأشخاص إلى فك الحزام أو زر البنطال، بعد تناول الطعام بكثرة، حيث تتسبب في التأثير على عملية الأمعاء، وينتج عنها أيضًا الشعور بألم شديد في أسفل البطن.

التدخين

بالرغم من معرفة معظم الأشخاص الأضرار الناتجة عن التدخين، فإنهم يزيدون من المخاطر من خلال تدخين السجائر بعد الانتهاء من تناول الطعام مباشرة، يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بمتلازمة القولون العصبي، بالإضافة إلى التهاب القولون التقرحي.

النوم

يشعر معظم الأشخاص بالإرهاق بعد الانتهاء من تناول الطعام، ويتجهون إلى النوم، يؤثر ذلك بالسلب على الصحة، حيث يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بحرقة المعدة، والشخير، وخطر انقطاع النفس أثناء النوم.

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