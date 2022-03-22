كورونا اليوم: أهمية فارق التوقيت بين جرعات اللقاح.. و6 نصائح مهمة للوقاية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

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أهمية فارق التوقيت بين جرعات اللقاح

لضمان فعالية اللقاحات، لا يُنصح الأشخاص فقط بالحصول على الجرعات (الموصى بها) من لقاحات كورونا، ولكن يجب أيضًا الانتباه إلى التوقيتات المطلوبة بين الجرعات، يجب إعطاء معظم لقاحات فيروس كورونا المعتمدة على جرعتين متباعدتين عن بعضهما البعض، ولكن لماذا؟ دعونا نكتشف ذلك، وفقا لموقع تايمز أوف إنديا.

ما أهمية الحفاظ على فارق التوقيت بين جرعات اللقاح؟

وفقًا للأطباء، يستغرق تكوين الأجسام المضادة حوالي 2-3 أسابيع بعد إعطاء الجرعة الأولى، بينما تساعد حقنة كوفيد الأولى في بناء استجابة مناعية قوية ضد فيروس SARs-COV-2 ، فإن الجرعة الثانية تساعد في تذكر الاستجابة، مما يقويها بشكل أكبر، لذلك، يقال إن الأشخاص الذين يحصلون على جرعات لقاح كوفيد قد تم تطعيمهم وحمايتهم بشكل كامل.

عزل مدينة في الصين يقطنها 9 ملايين شخص

فرضت الصين ليلا حجرا على مدينة صناعية تضم 9 ملايين شخص وأعلنت عن أكثر من 4 آلاف حالة إصابة بالفيروس، الثلاثاء، في وقت تواجه استراتيجية "صفر كوفيد" موجة إصابات بالمتحورة أوميكرون.

وسجلت السلطات الصحية 4770 إصابة جديدة في أنحاء البلاد غالبيتها في مقاطعة جيلين (شمال شرق)، فيما فرضت إغلاقا على مدينة شينيانغ بمقاطعة لياونينغ المجاورة في ساعة متأخرة الاثنين،، وتبذل السلطات الصينية منذ الأسابيع القليلة الماضية جهودا للقضاء على بؤر للفيروس بتدابير منها فرض حجر وإجراء اختبارات للكشف عن الإصابات وإغلاق مدن، وفقا لسكاي نيوز.

6 إرشادات من الصحة للوقاية من كورونا

حددت وزارة الصحة والسكان، 6 إرشادات مهمة تساعد في الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

وجاءت الشروط الـ6 للوقاية من فيروس كورونا على النحو التالي:

1- تلقي لقاح كوفيد

2- التوقف عن التدخين

3- تناول الخضروات والفواكه الغنية بالفيتامينات

4- ارتداء الكمامة

5- غسيل اليدين باستمرار

6- الابتعاد عن الازدحام

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