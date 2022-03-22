طريقة عمل العرقسوس بالبيت.. «وصفة في 5 خطوات مش هتدوقي زيها»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

مشروب العرقسوس من المشروبات المرتبطة بشهر رمضان نظرا لفوائده الكثيرة للصائمين من تعويض الماء والعناصر الغذائية التي يفقدها الجسم طوال النهار، أيضا يعتبر العرقسوس من المشروبات المصرية الأصيلة التي لا غنى عنها في فصل الصيف لأنه يعمل على ترطيب الجسم خلال درجات الحرارة العالية نهارا والذي يكون في أمس الحاجة إليه ويلاحظ أن عليه إقبالا كبيرا من الصغار والكبار.

في السطور التالية يعرض «هن» طريقة عمل العرقسوس بوصفة الشيف سارة عبد السلام، وهي كالتالي:

طريقة عمل العرقسوس

المكونات

طريقة عمل العرقسوس المركزة، مثل المحلات بطعمه المميز لا يحتاج إلى الكثير من الوقت، إذ أن مقاديره بسيطة، فهي عبارة عن الآتي:

2 كوب من العرقسوس

ملعقة صغيرة بيكنج صودا أو الكربوناتو

كوب ونصف ماء دافئ

لتر ونصف ماء بارد مثلج

قطعة شاش نظيفة

نصائح لتحضير العرقسوس

هناك بعض النصائح قبل معرفة طريقة عمل العرقسوس، وأهمها:

- كلما زادت فترة النقع كلما ارتفع تركيزه وأصبح ذو طعما مميزا أكثر.

- يجب عصر قطعة الشاش الموجود بها العرقسوس حتى نحصل على العصارة.

- يجب توافر قطع الثلج أو الماء البارد، ثم يوضع بعدها في الثلاجة ويقدم باردا في أي وقت برمضان على الإفطار أو بعده.

خطوات التحضير

في بولة كبيرة نضع العرقسوس ونرش الكربوناتو فوقه ثم نضيف عليهم الماء الدافئ ثم فرك العرقسوس مع الماء الدافئ والبيكنج صودا، وتدريجيا يتغير لون العرقسوس حتى يأخذ اللون الغامق، مع الوقت يخرج منه ماء له لون.

لمدة ساعتين أو ثلاثة أو ليلة كاملة، نترك العرقسوس حتى يتم نقعه جيدا حتى يتغير لونه تماما ويصبح أغمق من السابق ويصبح حجمه مركزا.

بعد نقع العرقسوس للمدة المناسبة له يتم تجهيز بوله ونضع بها قطعة من الشاش مناسبة ويتم سكب العرقسوس المنقوع لمدة ليلة في الشاش، وربط الشاش بشكل جيد وبعدها نأخذ كمية مناسبة أيضا من الماء المثلج ثم نضيفها تدريجياً إلى العرقسوس مع قطع الثلج الموجودة في البولة.

في البداية يكون الماء لونه فاتح لكن مع وضع شاشة العرقسوس في الماء وإخراجها أكثر من مرة نلاحظ أن لون الماء يصبح أغمق ويترك لمدة ساعة أو اثنين وبعدها نقوم بعصر قطعة الشاش جيدا لكي نحصل على طعم العرقسوس وبعدها نقوم بسكب العرقسوس في زجاجات وإذا كان مركزا يتم تخفيفه بالماء وإذا كان خفيفا يمكن إضافة الماء أثناء التحضير والتحكم أيضا في نسبة السكر.

فوائد العرقسوس

بعد معرفة طريقة عمل العرقسوس يجب معرفة فوائد بالإضافة إلى أهميته في رمضان، إذ أنه يساعد في عمل الجهاز الهضمي بشكل أفضل إذ أنه يخفف أعراض عسر الهضم وحموضة المعدة والقرحة من خلال تقليل البكتيريا المسببة للقرحة، كما يمكن دمجه مع أدوية الحموضة، وأيضا لديه الكثير من الفوائد للبشرة وغيرها للصحة وهو المشروب المفضل في شهر رمضان.