طريقة عمل الفراخ البانيه بالفيجيتار.. «سهلة وسريعة أحلى من المحلات»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعتبر الفراخ البانيه من الأكلات المفضلة لدى الجميع وخاصة الأطفال، لذا تسعى ربات البيوت للبحث عن طريقة عمل الفراخ البانيه بالفيجيتار مثل المحلات حتى يحبها الجميع في المنزل، بدلا من تناولها في الخارج.

وتقدم الشيف نجلاء الشرشابي عبر برنامجها «على قد الإيد» المذاع على شاشة «سي بي سي سفرة»، طريقة عمل الفراخ البانيه بالفيجيتار، وطرق أخرى لإعدادها أيضا من أجل التجديد.

طريقة عمل الفراخ البانيه بالفيجيتار

مقادير الفراخ البانيه بالفيجيتار

- كيلو صدور دجاج بانيه.

- كوب زبادي.

- كوب دقيق.

- 1 كوب بقسماط خشن.

- 1 كوب فيجيتار.

- 2 بيضة كبيرة.

- ملعقة صغيرة ريحان مجفف مطحون

- ½ ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.

- ½ 1 ملعقة صغيرة أوريجانو مجفف مطحون.

- ½ ملعقة صغيرة كمون.

- ½ ملعقة صغيرة بودرة ثوم.

- ½ ملعقة صغيرة بودرة بصل.

- ½ ملعقة صغيرة مسحوق الفلفل الحار.

- ½ ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

- ملح وفلفل أسود.

- كوب ونصف زيت.

طريقة تحضير الفراخ البانيه بالفيجيتار

- وضع المكونات من صدور الدجاج والتوابل من القرفة والزبادي والبصل والثوم والكمون والفلفل الأسود ونصف ملعقة أوريجانو، ثم يقلب جيدا.

- بعد ذلك يتم وضعه في الثلاجة لمدة ساعة.

- وفي وعاء آخر يتم وضع البيض والملح والفلفل الأسود، مع الاستمرار في التقليب.

- ويتم وضع البقسماط والفيجيتار والملح والفلفل الأسود والريحان والبهارات المتنوعة والفلفل الحار والمتبقي من الأورجانو وتقليبهم جيدا.

- بعد ذلك يتم وضع الدجاج بالدقيق ثم البيض ثم البقسماط والفيجيتار.

- ثم وضع الدجاج بالفريزر حتى تجمد لمدة 30 دقيقة حينها يمكن قليها في زيت غزير ومغلي.

طريقة عمل الدجاج البانيه بسهولة

مقادير الدجاج البانيه

- 1/2 كيلو صدور دجاج بانيه.

- ثمرة طماطم.

- ثمرة بصل حجم وسط مقطعة قطع صغيرة.

- بيضة.

- 2 كوب بقسماط مطحون.

- 2 كوب زيت للتحمير.

- بهارات دجاج.

- ملعقة صغيرة ملح.

- نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

طريقة تحضير الفراخ البانيه

- يتم بشر البصل والطماطم ووضعهما مع بيضة والملح والفلفل وبهارات الدجاج.

- بعد خلط المكونات جيداً باليد، يمكن وضع صدور الدجاج داخل التتبيلة ثم تترك بالخليط لمدة ساعة.

- ثم توضع الدجاج في البقسماط وتقلي في زيت مغلي.

طريقة عمل فراخ بانيه بالسمسم

مقادير فراخ بانيه بالسمسم

- كيلو دجاج بانيه.

- ملعقة ثوم بودرة.

- ملعقة بصل بودرة.

- ملعقة كارى.

- ملعقة كركم.

- هريسة شطة حسب الرغبة.

- كوب دقيق أو أكثر حسب الكمية.

- بيضتين.

- 2 كوب بقسماط.

-ملح وفلفل أسود.

- باذنجان.

- زيت.

- سمسم.

طريقة تحضير بانيه بالسمسم

- يتم تتبيل الفراخ البانيه بالمكونات من الثوم البودرة والبصل البودرة، والكاري والكركم والملح والفلفل الأسود وهريسة الشطة.

- ثم وضع البيض مع التقليب جيدا، وبعد ذلك تركه في الثلاجة لمدة ليلة.

- خلط المكونات من البقسماط والدقيق والسمسم والملح والفلفل ثم وضع الدجاج بالخليط.

- قلي الدجاج البانيه داخل زيت متوسط السخونة، مع وضع شرائح من الباذنجان بالتتبيلة وقليه بالزيت، ثم تقديمه مع الدجاج.