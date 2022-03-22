فيروس كورونا.. ما أهمية الحفاظ على فارق التوقيت بين جرعات اللقاح؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

لضمان فعالية اللقاحات، لا يُنصح الأشخاص فقط بالحصول على الجرعات (الموصى بها) من لقاحات كورونا، ولكن يجب أيضًا الانتباه إلى التوقيتات المطلوبة بين الجرعات، يجب إعطاء معظم لقاحات فيروس كورونا المعتمدة على جرعتين متباعدتين عن بعضهما البعض، ولكن لماذا؟ دعونا نكتشف ذلك، وفقا لموقع تايمز أوف إنديا.

ما أهمية الحفاظ على فارق التوقيت بين جرعات اللقاح؟

وفقًا للأطباء، يستغرق تكوين الأجسام المضادة حوالي 2-3 أسابيع بعد إعطاء الجرعة الأولى، بينما تساعد حقنة كوفيد الأولى في بناء استجابة مناعية قوية ضد فيروس SARs-COV-2 ، فإن الجرعة الثانية تساعد في تذكر الاستجابة، مما يقويها بشكل أكبر، لذلك، يقال إن الأشخاص الذين يحصلون على جرعات لقاح كوفيد قد تم تطعيمهم وحمايتهم بشكل كامل.

متى يمكنك الحصول على "الجرعة المعززة"؟

على سبيل المثال في مصر وبعض الدول الأخرى، جميع أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا مؤهلون للحصول على جرعة معززة "وقائية".

ما هي الفترة الزمنية الموصى بها بين جرعات لقاحات mRNA؟

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، بالنسبة للقاح فايزر الفارق بين الجرعتين 21 يومًا، بالنسبة إلى موديرنا، تنص وكالة الصحة الأمريكية على أنه "يجب أن يتلقى جميع الأشخاص الذين يبلغون من العمر 18 عامًا أو أكثر جرعتين من اللقاح بفارق زمني 28 يومًا."

متى يمكن الحصول على جرعة معززة من فايزر وموديرنا؟

بالنسبة لأولئك الذين تلقوا لقاح فايزر، يوصى باستخدام اللقاحات المعززة لأي شخص يعاني من نقص المناعة بشكل معتدل أو شديد، الفاصل الزمني الأقصى 28 يومًا بعد السلسلة الأولية المكونة من جرعتين، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض.

تقول وكالة الصحة الأمريكية إن الأشخاص الذين تلقوا جرعتين من لقاحات موديرنا يمكنهم أيضًا الحصول على جرعتهم الأولية الإضافية بعد 28 يومًا على الأقل من السلسلة الأولية المكونة من جرعتين، ومع ذلك، فإن هذا يتعلق بالأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة بشكل معتدل أو شديد.

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