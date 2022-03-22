رمضان على الأبواب.. فرصة للمدخنين للإقلاع عن التدخين بهذه الطريقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور جمال

يعتبر شهر رمضان فرصة رائعة للإقلاع عن التدخين، فهي من أسوء العادات التي يرتكبها الأنسان في حق نفسه، وتصيبه بالكثير من الأمراض دون أن يدري، ومع الاستمرار عليها تؤدي إلى الوفاة.

ويعد استغلال الصيام وسيلة رائعة للإقلاع عن التدخين، وهذا من خلال اتباع بعض النصائح المهمة، كما ذكرت في موقعي "healtcare" و "healtline".

-اتخاذ القرار

من أهم المراحل أن تكون مقتنع داخلياً ومستعد للإقلاع عن التدخين قبل رمضان بوقت كاف وهذا للتهيئة النفسية وعلى أن تكون بالتدريج، بمعنى إذا كنت تدخن بعد الإفطار مباشرة عليك بتأخير التدخين بعد الإفطار بساعات والتقليل منها تماما حتى يتم الإقلاع عن هذه العادة.

-الابتعاد عن المدخنين

إذا تجلس كنت مع مدخنين بصفة مستمرة خصوصاً بعد وجبة الفطور في رمضان، عليك بالابتعاد عنهم، حتى تستطيع الإقلاع عن التدخين بشكل نهائي، كما يجب الابتعاد عن الأماكن التي يتواجد بها المدخنون.

-الجمع بين الدواء والدعم السلوكي

تظهر الدراسات أن استخدام الدعم السلوكي والعلاج الطبي، الاستشارة والأدوية، يزيد من معدلات الإقلاع عن التدخين.

-العلاج ببدائل النيكوتين

هذه الطريقة لا تستلزم وصفة طبية، مثل لصقات النيكوتين أو أقراص المصّ أو العلكة، كما يمكن للطبيب أن يصف للمدخن مستحضرات النيكوتين، التي تأتي في شكل رذاذ أنفي أو جهاز استنشاق أو وصف أدوية غير محتوية على النيكوتين، وتحلّ لصقات النيكوتين محل الموجود في السجائر وتساعد في تخفيف الرغبة بالتدخين.

-تغيير العادات اليومية

يتعين على المدخن التفكير أيضا في تغيير عاداته الأخرى، التي تلعب دورا في تسهيل التدخين، فعلى سبيل المثال يتعين على الأشخاص الذين يدخنون سيجارة مع قهوة الصباح أو في استراحة العمل بعد الظهر، أن يتخذ شهر رمضان وسيلة لبداية حياة جديدة والإقلاع عن التدخين واستغلال الصيام في الابتعاد عنها.

-التغذية الصحية

في هذه الفترة يحتاج جسم المدخن إلى تناول أطعمة مليئة بالفيتامينات والألياف والمعادن، وذلك لتعويض الجسم عما استهلكته السجائر، وإمداده بالعناصر الغذائية للازمة.

-ممارسة الرياضة في رمضان

تساعد ممارسة التمارين الرياضة على الشعور بالتحسن، حتى وإن اقتصرت على المشي في الحي السكني بعد الإفطار، وذلك للحد من الرغبة في التدخين، لأنه عند ممارسة الرياضة، يفرز جسمك الإندورفين ويبدأ دمك في التدفق، وهذا أمر رائع يعمل على تشتيت انتباهك عن التدخين عند شعورك برغبة ملحّة فيه.

-الاسترخاء

عند الإقلاع عن التدخين يجب الحصول على الاسترخاء والراحة، وعادة ما يعاني المتوقف عن التدخين من الاضطرابات في النوم والتي يجب التخلص منها وهذا من خلال تمارين مثل اليوجا أو التنفس العميق أو التأمل، فهي تعزّز استجابة الجهاز العصبي، والأمر الذي يساعد في تخفيف القلق، حتى تتمتع بصحة جيدة عند الإقلاع عن التدخين.

-التخلص من كل ما يذكِّر بالتدخين

يجب على المدخنين التخلص من منافض السجائر والولاعات والأشياء الأخرى، التي تستخدم فيه، ويعتبر التخلص من هذه الأشياء يصعّب عليك شرب سيجارة، وقد يكون من المفيد أيضا تنظيف المنزل والسيارة للتخلص من رائحة الدخان.

-الحصول على الدعم

على المدخنين مناقشة خططهم للإقلاع عن التدخين مع أفراد العائلة والأصدقاء، الذين يمكنهم المساعدة في اتخاذ هذه الخطوة، وتحدث معهم حول ما تشعر به، والصعوبات، التي تواجهها وكن صريحا بشأن عدد السجائر التي تدخنها في اليوم.

لمتابعة كل ما يخص النصائح الطبية ومعرفة كيف تحافظ على صحتك الجسدية والنفسية.. اضغط هنا