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تبدأ من 19 جنيها.. عروض وتخفيضات على أسعار زينة وديكور رمضان

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محمد اسماعيل - القاهرة - إعلان تحريري

أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بشهر رمضان المبارك، ويحرص كثيرون على أن يضفوا على منزلهم أجواء رمضانية عند استقبال هذا الشهر الكريم.

في السطور التالية، نستعرض لكم أسعار زينة وديكورات رمضان، وفقا لأحد المواقع الإلكترونية "أمازون".

للشراء.. اضغط هنا

حبل نور لديكور وزينة رمضان شكل فانوس، بسعر 60 جنيها.. للشراء اضغط هنا

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-ستاره نجوم و هلال إضاءه تزيين رمضان عرض 4 متر و ارتفاع 1 متر، بسعر 163 جنيها.. للشراء اضغط هنا

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فرع زينة رمضان للتعليق مصنوع من قماش خيامية 5 متر، بسعر 19 جنيها.. للشراء اضغط هنا

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ديكورات رمضان حبل زينة فوانيس فضي، مضيئة بألوان مختلفة تعمل بالكهرباء، بسعر 65 جنيها.. للشراء اضغط هنا

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-حبل زينة فوانيس رمضان مضيئ يعمل بالكهرباء 220-110 فولت، لون فضي، بسعر 42 جنيها.. للشراء اضغط هنا

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-مفرش رمضان رسومات 150 سم، لون أحمر، بسعر 47 جنيها.. للشراء اضغط هنا

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-فانوس رمضان معدني 115 سم، متعدد الألوان، بسعر 820 جنيها.. للشراء اضغط هنا

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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