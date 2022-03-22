طريقة عمل الزبادي في ماكينة الزبادي.. «مش هتشتريه من بره تاني»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل الزبادي في ماكينة الزبادي ليست من الطرق السهلة والصحية، التي تفضلها ربات المنزل، إذ يمكن استخدام أكواب الزبادي متعددة الاستخدامات أكثر من مرة، بالإضافة إلى التحكم في اختيار المكونات ونوع الحليب والأطعمة التي تناسب مختلف الأذواق بكمية السكر المرغوبة أو الاستغناء عنه تماماً.

كما أن طريقة عمل الزبادي في ماكينة الزبادي تعتبر من الوصفات المنتشرة خلال شهر رمضان المبارك أيضًا، أو في أيام الدراسة كذلك، لضمان الفائدة التي تدخل لجسم أفراد الأسرة من مكونات طبيعية، لا دخل لأي شيء صناعي بها، لذا بمكونات بسيطة من مطبخك، لا تضطري لتكاليف باهظة، ولكن بأقل وأبسط الأشياء يمكنك صنعه وإدخال السرور على قلوب صغارك.

في السطور التالية يعرض «هن» طريقة عمل الزبادي في ماكينة الزبادي، وهي كالتالي:

فوائد عمل الزبادي في في ماكينة الزبادي بالبيت

قبل معرفة طريقة عمل الزبادي في ماكينة الزبادي، يجب التعرف على فوائدها:

على الرغم من أن الزبادي الذي يتم شراؤه من المحلات يوفر بعض الفوائد الصحية والوقت أيضا، إلا أنه يمكن أن يحتوي أيضًا على كميات كبيرة من السكر، لذلك فإن استخدام ماكينة الزبادي يسهل التحكم في نسبة السكر بالزبادي وإعداده بأطعمة مختلفة، بالإضافة إلى أنه صنع الزبادي في البيت من خلال الماكينة يساعد البيئة أيضًا باستخدام الأواني القابلة لإعادة الاستخدام مرة أخرى، وفقا لموقع the super eat البريطاني.

طريقة عمل الزبادي في ماكينة الزبادي

معرفة طريقة عمل الزبادي في ماكينة الزبادي توفر الكثير من الوقت ولا تعتمد على عدد كبير من المكونات فقط، لذا لابد من إحضار المقادير التالية:

6 أكواب لبن أو حليب سائل حسب ما ترغبين

كوب واحد من الزبادي الجاهز

ملعقة لبن بودرة

ملعقتين من السكر حسب الرغبة

طريقة التحضير:

بعد تحضير ماكينة الزبادي، بعدها نضع مقدار خمس أكواب من اللبن على النار حتى يغلي، وبعد التأكد من غليانه يترك حتى يبرد تماماً ويكون درجة حرارته دافئة أو بمعنى آخر فاتر تستطيع تحمله على اليد، ثم يجب نزع القشدة التي تكونت عليه، لضمان أن يخرج الزبادي كما ترغبين.

مقدار علبة زبادي جاهزة، يتم وضعها في بولة أو وعاء عميق، وبعده تضيفي ملعقتين إليها من اللبن البودرة والسكر، ويمكن أيضًا تزويد المقدار أو الاستغناء عنه، ثم التقليب حتى ذوبان المكونات جميعها.

كما يمكن إضافة بعض اللبن حتى تذوب المكونات، وبعدها يتم إضافتها إلى كمية اللبن الدافئ الموجودة وتقليبهم مع بعض.

بعد تثبيت ماكينة الزبادي في مكان أمن وتوزيع الأكواب الزجاجية بها، يتم سكب المكونات وتوزيعها في الأكواب وتغطي ماكينة الزبادي ثم توصل الفيشة في الكهرباء تترك لمدة 4 ساعات.

بعدها نخرج أكواب الزبادي من الماكينة ويغطي كل كوب بالغطاء المصاحب له يمكن تناولها وتقديمها هكذا أو تترك في الثلاجة كي تتماسك أكثر

أثناء التحضير، يمكن إضافة المكونات والأطعمة المختلفة مثل الفراولة والفواكه الأخرى، وذلك حسب الحاجة ورغبة الأطفال في المنزل.