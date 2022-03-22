القصة الكاملة لـ طلاق معتصم النهار ولين.. «الانفصال مش جديد»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أثار خبر طلاق معتصم النهار ولين، ضجة كبيرة بين مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد ما كشفه برنامج «تراندينج» المذاع على شاشة «MBC4» بشأن انفصال الفنان السوري معتصم النهار عن زوجته لين.

طلاق معتصم النهار ولين

خبر طلاق معتصم النهار ولين، لم يعلنه أي من الطرفين حتى الآن، إذ اختار الثنائي التزام الصمت والابتعاد عن الحديث مع الصحافة أو نشر أي شيء بين مواقع السوشيال ميديا، بحسب موقع «ET بالعربي».

وكان يرى الجمهور الفنان السوري معتز النهار وزوجته لين أن علاقتهما مثالية، ولكن موقع «ET بالعربي»، كشف أن الخلاف بينهما لا يعتبر جديدا، إذ إنه منذ سنوات يعيش الثنائي حالة من عدم الاستقرار ويحدث بينهما مشاكل أحيانا والتي عبر السوشيا ميديا من خلال حذف صور تجمعهما سويا من على حسابتهما الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، وغيرها من المواقف.

الانفصال بين معتصم النهار ولين ليس جديدا

وأضاف «ET بالعربي» أن انفصال معتصم النهار ولين، ليس للمرة الأولى، كونه حدث منذ نحو شهر، إذ تتواجد لين حاليا في منزلهما بسوريا مع ابنتهما، بينما معتصم في بلد آخر.

طلاق معتصم النهار ولين تم بالتوافق

كما أن انفصال الفنان السوري معتصم النهار ولين، لم يشهد أي صعوبات، إذ تم بالتوافق بين الطرفين، بحسب «ET بالعربي»، موضحا أن الطلاق بينهما ليست بسبب مشاكل كبيرة.

ومن ضمن المعلومات عن انفصال الثنائي معتصم النهار ولين أن الاحترام بينهما متبادل، لكن التفاهم أصبح صعبا لذا كان الحل الأفضل هو الابتعاد عن بعضهما بشكل يكون فيه مصلحة للطرفين وبكل اقتناع.

فيما أكدت مصادر خاصة لبرنامج «MBCTrending» المذاع على شاشة «MBC4» أن الطلاق بين معتصم النهار ولين تم رسميا بكل هدوء.

معتصم النهار يشارك في تصوير إعلان

ومن المنتظر أن يتوجه الفنان معتصم النهار إلى مدينة دبي الإماراتية، في نهاية هذا الأسبوع من أجل المشاركة في تصوير إعلان خاص بماركة عالمية شهيرة، إذ سيكون هو الوجه الإعلاني لها.