5 نصائح للتغلب على الرغبة في تناول الكافيين والتدخين برمضان.. «فرصتك دلوقتي»

القاهرة - سمر حسين - صحة

القهوة والتدخين من العادات التي يصعب على البعض الامتناع عنها، مما يسبب لهم خلال فترة الصيام بعض الأعراض السلبية سواء بعدم التركيز في المهام اليومية أو إتمام العمل الجيد أو التصرف الحسن في المواقف العصبية، مما يسبب عائق كبير لهم، لذا ينصح قبل أيام من بداية شهر رمضان اتباع بعض التعليمات.

خطوات لتقليل الكافيين والتدخين قبل رمضان

من المفترض أن يبدأ الأشخاص التقليل من شرب الكافيين أو التدخين، هذه الأيام قبل بداية شهر رمضان حتى يعتاد عليه في الصيام، كما ينصح الأطباء باتخاذ شهر رمضان فرصة للامتناع عن عدد من التصرفات الخاطئة مثل الإقلاع عن التدخين أو التقليل من تناول المشروبات التي تحتوي على كافيين.

الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة شرح عبر «هن»، أن شهر رمضان يعتبر فرصة للإنسان حتى يتمكن من تعديل سلوكه والإقلاع عن التدخين الذي يسبب مشاكل صحية قد تؤدي إلى الوفاة على المدى البعيد، وكذلك يمكن التقليل من مشروبات الكافيين مثل القهوة والمياه الغازية والشاي والشوكولاتة.

وأوضح «بدران» أنه ربما لا يعلم البعض عن كمية الكافيين بالمشروبات، فعلى سبيل المثال فنجان القهوة به 110 مجم من الكافيين، والشاي 60 مجم، وكوب الشاي الأخضر 15 جم، و50 جرام من الشوكولاتة تحتوي على 50 مجم، والمياه الغازية 35 مجم، لذا يدمن بعض الناس هذه المشروبات بسبب مادة الكافيين المنبهة.

وأشار إلى أنه في بعض الأحيان من أجل الحفاظ على مستوى التحفيز الأساسي للنشاط الذي يعطيه مادة الكافيين المنبهة يتناول الشخص جرعات زائدة من هذه المشروبات مما قد يعرض الشخص للإصابة بالصداع أو القلق أو العصبية أو ارتفاع في ضغط الدم أو مشاكل بالقلب أو الشعور بالقئ، وللتغلب على الرغبة في تناول الكافيين أو التدخين خلال رمضان، يجب إتباع التالي:

5 نصائح للتغلب على الكافيين والتدخين في شهر رمضان

- يجب التقليل من تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين وتدخين السجائر قبل شهر رمضان بأسبوعين من أجل تجنب المشاكل خلال فترة الصيام.

- عند سماع أذان المغرب في شهر رمضان، يجب الابتعاد تماما عن تناول المنبهات لأنها تعمل على إرسال أوامر للمخ لفرز العصارة الهاضمة إلى المعدة الفارغة.

- بعد مرور ساعتين على الإفطار، حينها يمكن تناول المشروبات لأن ذلك يؤدي إلى تنظيم الساعة البيولوجية الخاصة في جسم الشخص عن طريق موازنة معدل السكر بالجسم، بحسب موقع «ستب فييد» الأمريكي.

- خلال وجبة السحور، يمكن للشخص تناول مشروب الكافيين حتى يساعده في الصباح بالنشاط خلال فترة النهار، وتجنب الشعور بالصداع.

- يجب عدم استخدام مسكنات للتخفيف من الصداع قبل استشارة الطبيب المختص.

- شرب الكمية التي يحتاجها الجسم من المياه، وتناول في السحور الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات.