هل يجب على المرأة تغطية شعرها أثناء قراءة القرآن؟.. مبروك عطية يحسم الجدل

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

القرآن الكريم، كلام الله المنزل على رسوله الكريم، والإيمان به شرط أساسي من شروط الإيمان الصحيح أما تلاوته فهي دواء للقلوب وهو جزء أساسي من الروتين اليومي الذي لا غنى عنه في حياة ملايين المسلمين بالعالم، لذا تتساءل الكثير من النساء بشأن جواز تغطية المرأة شعرها أثناء تلاوة القرآن الكريم، وهو ما جاوب عليه الشيخ مبروك عطية، الداعية الإسلامي، خلال البث المباشر له عبر صفحته على «فيسبوك».

تغطية المرأة شعرها عند قراءة القرآن

«هل يجب على المرأة تغطية شعرها عند تلاوة القرآن؟» طرحت ذلك السؤال إحدى متابعات الشيخ مبروك عطية على صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك» والذي جاوب عليه بأنه:«في تعريف القرآن الكريم ما هو إلا كلام الله المتعبد بتلاوته، وإذا فقراءة القرآن الكريم عبادة والصلاة عبادة زي ما لازم تغطي شعرك في الصلاة لازم بردو تغطية الشعر في تلاوة القرآن الكريم، إذا كنتِ على علم بتعريف القرآن وأن تلاوته عبادة».

شروط قراءة القرآن الكريم

في الأعوام الأخيرة، كان هناك جدلا كبيراً بين الناس في شروط قراءة القرآن الكريم التي تعد أساسيات منذ نزوله، إذ تترددت الكثير من الأسئلة خاصة بين النساء، مثل «هل يجوز قراءة القرآن بدون غطاء الشعر أم لا؟ وما حكم تلاوة القرآن الكريم للحائض؟»، وتلك الأسئلة الإجابة عليها ورد من دار الإفتاء أو شيوخ الأزهر، منهم الشيخ مبروك عطية، وهي الآتي:

- قراءة القرآن الكريم عبادة كالصلاة، وتغطية الشعر واجبة فهو كلام الله المنزل على رسوله الكريم والمتعبد به.

- شرط قراءة القرآن الكريم هو الطهارة، إذا لابد أن تكون المرأة طاهرة ويجب عليها الوضوء قبل لمس المصحف الشريف.

- إذا كان ضرورياً على المرأة قراءة القرآن، فعندها تستطيع أن تقرأ من الهاتف لكن عند الضرورة فقط وتلك الضرورات منها امتحانات القرآن الكريم الذي يجب فيها مراجعة الأجزاء المحفوظة.