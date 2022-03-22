الامارات | مشروب رخيص ومتوفر يخفيض مستوى ضغط الدم بشكل فعال

شكرا لقرائتكم خبر عن مشروب رخيص ومتوفر يخفيض مستوى ضغط الدم بشكل فعال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال علماء من جامعة طوكيو للطب، أن عصير الطماطم يساعد بشكل فعال على تخفيض مستوى ضغط الدم المرتفع.

وأشاروا إلى أن نتائج الدراسة التي أجروها بمشاركة 481 متطوعا، أظهرت أن عصير الطماطم الخالي من الملح، يساعد على تخفيض مستوى ضغط الدم.

وظهر أنه بعد مضي 12 شهرا، تحسنت مؤشرات ضغط الدم بصورة ملحوظة لدى المشتركين الذين تناولوا عصير الطماطم بصورة منتظمة. كما لاحظ الباحثون تحسنا في مؤشرات ضغط الدم الانقباضي والانبساطي وكذلك الكوليسترول. بحسبFood Science and Nutrition، و RT.

ويشير الباحثون، إلى أن تأثير عصير الطماطم، يعود إلى احتوائه على نسبة عالية من عنصر البوتاسيوم، الذي يساعد على إخراج السوائل من الجسم. لذلك يؤدي تناول كمية غير كافية من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم، إلى أن السوائل المتبقية في الجسم، تضغط على جدران الأوعية الدموية، ما يؤدي إلى ارتفاع مؤشرات مستوى ضغط الدم.

ويقترح العلماء طريقة فعالة لتخفيض مستوى ضغط الدم، وهي التقليل من استهلاك الملح والمشروبات الكحولية وكذلك التخلص من الوزن الزائد.

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