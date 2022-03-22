الامارات | عرافة تايلندية تثير الجدل!...هل حذرت من سقوط الطائرة الصينية

شكرا لقرائتكم خبر عن عرافة تايلندية تثير الجدل!...هل حذرت من سقوط الطائرة الصينية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعاد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق عالمي، تداول مقطع فيديو لعرافة تايلندية شهيرة تنبأت بوقوع حادث طيران مروع، مؤكدة أنه سيكون بسبب مرض غريب سيصيب ركابها ويؤدي لفقدان السيطرة عليهم.

وتوقعت الطبيبة التايلندية، «ناوراشا بينيتشابو كاكورن»، أو كما تعرف بالدكتورة «بلاي»، وهي عرافة شهيرة تنبأت بأحداث مهمة عدة مرات، توقعت تحطم طائرة بسبب عدم القدرة على السيطرة على الركاب الذين سيكونون مرضى بشكل غريب، والأغلب بفيروس مجهول، بحسب موقع «The Thaiger»K و «RT»

وربط مستخدمو الإنترنت الحادث المؤسف الذي وقع أمس الاثنين لطائرة «بوينغ 737» الرحلة «MU5735» التابعة لخطوط طيران شرق الصين، والتي كان على متنها 132 شخاصا، بتوقع العرافة، وأعادوا تداول فيديو لها.

وتظهر الدكتورة «بلاي» في إحدى حلقات برنامج «WOODY LIVE» محذرة من السفر بالطائرة، لأنه ستكون هناك أنباء عن تحطم طائرة قريبا.

وقالت العرافة إن «إحدى الطائرات ستواجه مشكلة، بالأحرى بسبب مرض ركابها لدرجة أنهم سيكونون خارج نطاق السيطرة. أدعو جميع العاملين في شركات الطيران لتطهير أنفسهم قبل تسيير رحلاتهم».

وأضافت: «إذا لم تكن بحاجة إلى السفر، فلا تسافر، ولا سيما السفر بالطائرة».

وتابعت: «بالتأكيد سلالة جديدة لأحد الفيروسات قادمة من الطائرة مائة بالمائة، ستكون هناك أنباء عن تحطم طائرة. من المحتمل أيضا أن تكون الطائرة لديها مشاكل خطيرة أو الطيار يعاني من مرض».

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