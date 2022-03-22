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الكونسيلر الأبيض أحدث صيحات عالم التجميل

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محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أوردت مجلة “Elle” أن الكونسيلر الأبيض يمثل أحدث صيحات عالم التجميل حاليا، مشيرة إلى أنه يعد سلاحا فعالا لمحاربة الهالات السوداء وإخفاء عيوب البشرة.

وعن كيفية الاستخدام، أوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أنه ينبغي أولا تطبيق كريم عناية نهاري، ثم وضع الكونسيلر على مواضع الهالات السوداء تحت العينين وتوزيعه بواسطة فرشاة أو إسفنجة مكياج.

وفي الخطوة التالية يتم وضع طبقة من كريم الأساس على طبقة الكونسيلر الأبيض مع مراعاة توزيعها جيدا؛ حينئذ ستختفي الهالات السوداء. ولتعزيز هذا التأثير ينبغي تطبيق القليل من أحمر الخدود على عظام الخدود.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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