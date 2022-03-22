أسوأ موجة تفشي لـ كورونا في الصين منذ 2020.. وإغلاق ملاهي ديزني بشنغهاي

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أغلقت ملاهي ديزني شنغهاي أبوابها اليوم الاثنين لأجل غير مسمى في ظل أسوأ موجة تفشي لفيروس كورونا منذ بدء الجائحة من أكثر من عامين.

وقد سجلت السلطات الصحية الصينية أكثر من 4300 حالة إصابة محلية وحالات إصابة بدون أعراض أمس الأحد.

ويخضع الملايين في الصين الآن لإجراءات إغلاق، حيث فرضت مدن قيودا كاملة أو جزئية على الحركة. وتعد مدن شنغهاي و شينتشن وتانجشان ضمن المدن المتضررة.

كما يتم إجراء اختبارات واسعة النطاق. وفي إقليم هينان، لا يسمح للطلاب في الكثير من الجامعات مغادرة الحرم الجامعي.

ويشار إلى أنه لأكثر من عامين تمكنت الصين من إدارة الوضع الوبائي من خلال تبني سياسة صفر إصابات بالفيروس، حيث يتم السيطرة على بؤر التفشي سريعا.

ولكن منذ وصول متحور أوميكرون سريع الانتشار، ارتفعت حالات الاصابات سريعا.



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