طريقة عمل حلويات سهلة وسريعة.. «3 وصفات على قد الإيد»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل حلويات سهلة وسريعة من الوصفات المطلوبة بين الأطفال والكبار ونظرا لعدم توافر الكثير من المكونات أحيانا في المنازل تسعى الأمهات لمعرفته عمل الحلويات السهلة والسريعة منها الشعرية باللبن.

في السطور التالية يعرض «هن» طريقة عمل حلويات سهلة وسريعة بوصفة الشيف نجلاء الشرشابي.

طريقة عمل الشعرية باللبن

تعتبر طريقة عمل الشعرية باللبن واحدة من أشهر الوصفات التي تدخل ضمن طريقة عمل حلويات سهلة وسريعة، ذلك بسبب تتوافر مكوناتها وسهولة تحضيرها والاعتماد على المقادير التالية:

قطعة زبدة

ربع كيلو شعرية

ملعقة صغيرة قرفة

مكسرات

2 كوب من اللبن

فانيليا

ملعقة نشا

ملعقة قشطة

جوز هند

كوب ونصف سكر

طريقة التحضير

توضع الزبدة على النار في طاسة كبيرة ثم يضاف إليها مقدار الشعرية الموجود بعد ذوبانها حتى تأخذ اللون الذهبي

بعد ذلك يضاف إليها الماء مثل ما نفعل مع الارز وتترك حتى تستوي ثم بعد غليان اللبن مع السكر في اناء آخر يضاف إلى الشعرية ويقدم في كأس ويمكن تقديم الشعرية وحدها واللبن بعد ذلك عليها ثم تزيينها بالمكسرات ثم ملعقة صغيرة من القرفة.

طريقة مختلفة للشعرية باللبن

في اناء يتم تسييح قطعة الزبدة ثم يضاف إليها الشعرية وتحمر جيدا وبعدها يضاف إليها كوبين من اللبن ومقدار الفانيليا الموجودة

في اناء اخر نضع الكمية المتبقية من الحليب ويضاف إليها السكر مع التقليب وبعد غليانه يضاف إليهم ملعقة من النشا الذائبة في الماء ثم نضيف إليهم القشطة مع استمرار التقليب

بعد تماسك المكونات يضاف الخليط إلى الشعرية ويقلب معها على نار هادئة، ثم يقدم بعد ذلك في كؤوس مضاف إليه الزبييب وجوز الهند.

طريقة عمل حلويات مقلية بعصير البرتقال

المكونات:

3 كوب دقيق

2بيضة

نصف كوب سكر

عصير برتقال للعجن

ربع كوب زيت

معلقة كبيرة بيكنج بودر

فانيليا

رشة ملح

زيت للقلي

شربات او عسل

طريقة التحضير

في إناء نظيف يتم خلط المكونات الجافة مع بعضها من الدقيق والبودر والسكر ورشة الملح، وبعدها نضع البيض والزيت والفانيليا، ثم نقوم بالعجن باستخدام عصير البرتقال حتى تصبح عجينة متماسكة ولينة.

تترك العجينة حتى ترتاح وبعدها يمكن فردها وتقطيعها مثل الأصابع أو الأشكال التي تحبينها، وفي زيت غير مقدوح على النار نحمر الأشكال التي صنعناها حتى تأخذ اللون الذهبي ونسقيها بالشربات البارد.

طريقة تحضير حلوى اللبن

عند التفكير في طريقة عمل حلويات سهلة وسريعة تكون حلوى اللبن الوصفة الأنسب لكونها سهلة المقادير وسريعة التحضير

المكونات:

كوب دقيق

كوب لبن بودرة

كوب سكر

نصف كوب زبدة

2 كوب لبن جوز هند

زبيب فول سوداني

طريقة التحضير:

يتم إذابة الزبدة على النار، وبعد ذلك يضاف إليها الدقيق واللبن البودرة ويقلب حتى الحصول على اللون الذهبي.

بعد أن تأخذ المكونات اللون الذهبي، يضاف السكر ثم اللبن وتقلب المكونات جيداً الخليط، ولكي يجعل القوام سميكا

في الخطوة التالية يصب كمية من الخليط فى صينية مفرود بها ورق الزبدة وعليه يضاف طبقة من الزبيب وجوز الهند والفول السوداني ثم طبقة أخرى من خليط الحلوى

أخيرا يتم تزيين الوجه بالزبيب وجوز الهند والفول السوداني وتوضع في الثلاجة لتبرد وتتماسك ثم تقطع وتقدم باردة.