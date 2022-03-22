«كرستينا» خست 67 كيلو للاحتفال بعيد زواجها الـ20: لبست فستان الأحلام «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الوزن المثالي والجسم الممشوق حلم كل امرأة وخصوصا بعد التغيرات التي تحدث لجسدها بسبب الحمل والولادة، ولكن يظل هدف تسعى إليه الكثير من النساء، وهذا ما فعلته امرأة تبلغ من العمر 40 عاما فقدت حوالي 67 كيلو من وزنها لتتزوج زوجها مرة أخرى في ثوب أحلامها في الذكرى السنوية العشرين لزواجهما.

وزن كريستينا يحرمها من تحقيق حلمها

تقول «كريستينا جوردان» أخصائية التغذية وهي أم لثلاثة أطفال، تبلغ من العمر 40 عامًا، من كوين كريك بولاية أريزونا، إن زفافها في مارس عام 2001 كان أفضل يوم في حياتها لأنها تزوجت من رجل أحلامها «ديريك» البالغ من العمر 41 عامًا، لكنها لم تستطع ارتداء فستان أحلامها لأن وزنها كان يبلغ في هذ الوقت حوالي 136 كيلو، فكانت أثقل بحوالي 50 كيلو من زوجها، ما جعلها مضطرة إلى اختيار ثوب يناسب وزنها وليس ذوقها، وفق صحيفة «الديلي ميل» البريطانية.

معاناة كريستينا مع وزنها

كافحت كريستينا مع وزنها طوال حياتها فقد كانت تعاني من السمنة بشكل كبير فكانت تتعرض للتنمر وللحظات محرجة بسبب حجمها في المدرسة وفي حياتها العادية.

وقالت إنها عندما تزوجت هي وديريك في سن 18 و19 عامًا، كانت أثقل منه بأكثر من 50 كيلو، لكنه لم يهتم فكان حبهما والصداقة العميقة بينهما أهم من المظهر الخارجي، وكان لقائها له سبب كبير في زيادة ثقتها بنفسها بشكل كبير حيث غرس فيها أنها جميلة وأنه سيحبها دائمًا مهما كان حجمها.

زواج مرة أخرى وفستان الأحلام

وبعد أن فقدت حوالي 67 كيلو من وزنها قرر الثنائي الاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لزواجهما بإقامة بشيء مميز، حيث اقاما حفل زفاف مرة أخرى ولكن هذه المرة كانت مرتدية ثوب أحلامها المثالي، فارتديت فستانًا صممه صديق لها جعلها تشعر بأنها قوية ومثيرة.

الدعم والحب سبب التغيير

أجرت كريستينا تغييرات ضخمة في أسلوب حياتها لتنقص وزنها، حيث تمرنت بشكل منتظم وتناولت الكثير من الأطعمة الصحية وشرب الكثير من الماء، كما تخلت عن تناول الوجبات السريعة، واستبدلتها بالسلطات والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون، وقالت إنها اكتسبت الثقة نتيجة لحب ديريك ودعمه لها في متابعة أحلامها في فقدان الوزن والحصول على الصحة جيدة.

بعد نجاحها في إنقاص الوزن، كتبت كريستينا كتابًا بعنوان «Half My Size» حول معناتها مع وزنها، كما إنها تأمل أن تساعد الآخرين، وهي الآن تشارك بانتظام صورها على الإنستاجرام لإلهام الآخرين الذين يرغبون في السيطرة وزنهم والحفاظ على صحتهم.