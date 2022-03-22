ما أسباب تقلبات الوزن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

قال المركز الألماني لأبحاث التغذية إن تقلبات الوزن ترجع إلى أسباب عدة، أبرزها احتباس السوائل في الجسم، على سبيل المثال بسبب الإفراط في تناول الملح وكذلك التغيرات الهرمونية خلال الدورة الشهرية أو مرحلة انقطاع الطمث أو تناول بعض الأدوية مثل أدوية ارتفاع ضغط الدم والأدوية المحتوية على الكورتيزون والمستحضرات الهرمونية (لمنع الحمل أو العلاج الهرموني أثناء انقطاع الطمث).

وأضاف المركز أن تقلبات الوزن قد ترجع أيضا إلى اضطرابات الهضم أو مشاكل الغدة الدرقية مثل فرط النشاط أو القصور الوظيفي، كما قد تنذر تقلبات الوزن بالإصابة بداء السكري.

وعلى أية حال ينبغي استشارة الطبيب في حال استمرار تقلبات الوزن صعودا وهبوطا على مدار فترة زمنية طويلة لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراءها.

ولقياس الوزن بشكل سليم، أوصى المركز بإجراء القياس مرة واحدة في الأسبوع في نفس التوقيت، ومن الأفضل إجراء القياس صباحا، مع مراعاة أن يستقر الميزان على أرضية مستوية.



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