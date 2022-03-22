تسرق النوم منك ليلا.. احذر تناول هذه الأطعمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

"أنت ما تأكله"، إذا أخذنا الجوهر من هذا القول الشهير، يمكننا أن نفهم أن الطعام له تأثير كبير على حياتنا، يحدد ما نأكله مستويات طاقتنا، وطريقة تفاعل أجسامنا تجاه الضغوط المختلفة، بالإضافة إلى ذلك، له تأثيرًا كبيرًا ليس فقط على أنماط نومنا ولكن أيضًا على جودة النوم.

فيما يلي، نستعرض تلك هذه الأطعمة، وفقا لما ورد في موقعي "timesofindia" و" health".

- الطعام الحار:

يمكن للطعام الحار أن يؤثر بعمق على الجهاز الهضمي، ويسبب الإصابة بعسر الهضم ويزيد من سوء أعراض حرقة المعدة والارتجاع الحمضي الذي يزعج النوم.

- الأطعمة المصنعة:

يتسبب تناولها في اختلال توازن الأمعاء وعسر الهضم الذي يوقظنا في الليل، ويؤدي إلى إفساد نومنا.

- الأطعمة الدهنية:

يؤدي استهلاك الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والمتحولة إلى اضطرابات في النوم، وتجعلك مستيقظًا في الليل.

- الكافيين:

يمكن أن يساهم تناول القهوة قبل النوم أو أي طعام يحتوي على مستويات عالية من الكافيين في تقليل مدة النوم الإجمالية وكفاءة النوم.



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- الشوكولاتة الداكنة:

يمكن أن تكون الشوكولاتة الداكنة علاجًا غنيًا بالبوليفينول، ولكنها أيضًا مصدر للكافيين، لذا يمكن أن تجعل من الصعب عليك النوم لفترة طويلة.

- اللحوم الباردة والمصنعة:

نظرًا لارتفاع نسبة الصوديوم في هذه الأطعمة، يمكن أن تجعلك تشعر بالانتفاخ، والذهاب المتكرر للمرحاض بين الحين والآخر.



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