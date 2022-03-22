توقفت عن استخدام الشامبو؟.. هذا ما يحدث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

في الآونة الأخيرة، بدأ كثير من الأشخاص التخلي والتوقف عن استخدام الشامبو الذي يحتوي على مواد كيميائية قاسية تضر بصحة الشعر، واختيار طرقًا أكثر طبيعية لتنظيف الشعر.

لكن، هل تعلم ماذا يحدث لك عند التوقف عن استخدام الشامبو؟.. هذا ما نستعرضه لكم وفق لما ورد في موقع "brightside".

- فروة رأس أكثر صحة:

في حين أن الشامبو المفضل لديك يمكن أن يجعل شعرك نظيفًا للغاية، فإن وجود القليل من الدهن على فروة رأسك مفيد بالفعل لبشرتك، وذلك لأنها تنتج كمية متوازنة من الزيت الذي يحافظ على صحة شعرك وترطيبه بشكل طبيعي، لأن الشامبو يهدف إلى إزالة الزيت الزائد، فإن الإفراط في استخدامه يمكن أن يضر بشعرك، ويترك فروة رأسك جافة للغاية.

- شعر قوي وصحي:

هناك عديد من المنتجات في السوق التي تعد بجعل شعرك يبدو أكثر كثافة، ويؤدي استخدام كثير من هذه المنتجات إلى إتلاف شعرك وبشرتك، وسيستغرق إصلاح ذلك وقتًا طويلاً، لذا التوقف عن استخدام الشامبو الذي يحتوي على مواد كيميائية قاسية قد يجعل شعرك أقوي بكثير.

- تقليل إجهاد فروة الرأس:

عندما تختار الشامبو، فأنت تريد أن يزيل الدهون من شعرك بنجاح، لكن استخدامه كثيرًا يمكن أن يتسبب في إجهاد جلد فروة رأسك، وبالتالي إرسال إشارة لإنتاج المزيد من الدهون، لذا الامتناع عن استخدامه يقلل تلف فروة الرأس.



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- استخدام منتجات تصفيف أقل:

يعتبر الدهن والزيوت التي تفرزها فروة رأسك أمرًا حيويًا لشعرك، وغسلهما بالشامبو يؤدي إلى تلف الشعر، إضافة إلى يصبح من الصعب تصفيف الشعر.

- أقل عرضة للمواد الكيميائية الضارة:

من المؤكد أن رائحة الشامبو المفضل لديك مذهلة، لكن المكونات الاصطناعية التي تمنحه تلك الرائحة يمكن أن تكون ضارة ومزعجة، وعلى الرغم من أنها تساعدك في الحصول على نتائج فورية، إلا أنها تضر بشعرك وبشرتك على المدى الطويل، يمكن للكبريتات الموجودة في عديد من أنواع الشامبو، أن تهيج بشرتك وتجفف فروة رأسك، إضافة إلى تساهم الفثالات في تعطيل التوازن الهرموني.

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