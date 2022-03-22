الامارات | محمد بن زايد: الأمهات صمام أمان المجتمعات

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد: الأمهات صمام أمان المجتمعات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأمهات، بمناسبة عيد الأم، الذي صادف أمس.

وقال سموّه في تدوينة عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «رسالتي إلى جميع الأمهات في دولة الإمارات وحول العالم بمناسبة يوم الأم.. الأم رمز لكل ما هو طيّب وجميل في هذه الحياة، تعطي بلا حدود، وتربّي الأجيال، وأم الأبطال والشهداء، وصمام أمان المجتمعات».

وأضاف سموّه: «نحيي كل أم تحمل مسؤولية عظيمة في تربية أبنائها، جيل المستقبل، وإعدادهم ليساهموا في بناء وطنهم وخدمة مجتمعهم، ويواجهوا تحديات المستقبل بالعلم والعمل.. وفي يوم الأم، وفي كل الأيام، تتجدد مشاعر الحب والعرفان لأمهاتنا.. أدعو الله أن يحفظهن ويرزقنا برّهن».

ولي عهد أبوظبي:

• «رسالتي إلى جميع الأمهات في الإمارات وحول العالم.. الأم رمز لكل ما هو طيّب وجميل في هذه الحياة».

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