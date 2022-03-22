الامارات | حمدان بن محمد يهنئ الأمهات بمناسبة عيد الأم

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يهنئ الأمهات بمناسبة عيد الأم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، الأمهات، بمناسبة عيد الأم، الذي صادف أمس. ونقل سموّه عبر تغريدة على موقع «تويتر» قول صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: «إلى كل الأمهات.. من مثلكن.. من يشبهكن.. أنتن مصدر الحياة.. أنتن الحياة.. تتقاصر كلماتنا عن وصف حجم المحبة والرحمة الذي وضعتموه في هذا الكون.. حفظكن الله.. صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم».

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