الامارات | «قصر الوطن» الوجهة الأبرز للاحتفال بشهر القراءة

شكرا لقرائتكم خبر عن «قصر الوطن» الوجهة الأبرز للاحتفال بشهر القراءة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بالتزامن مع شهر القراءة 2022، الذي يقام هذا العام تحت شعار «الإمارات تقرأ»، والذي يهدف إلى إعداد جيل قارئ وشغوف بالمعرفة، وترسيخ مكانة الدولة عاصمة للمعرفة والثقافة، دعا «قصر الوطن» الزوّار لاستكشاف ما يزخر به من وثائق ومخطوطات نادرة، ومجموعة ضخمة من المراجع تصل إلى نحو 50 ألف كتاب تحتضنها مكتبة القصر والمواقع والقاعات الأخرى المختلفة داخل القصر، والتي تتيح للشغوفين بالقراءة التواصل مع مؤلفيهم المفضلين، والانطلاق في رحلة معرفية متكاملة عبر الثقافات والأزمنة المختلفة. ويمكن زيارة «بيت المعرفة»، الذي يضم معروضات وأعمالاً فنية نادرة تُلقي الضوء على الإرث الغني للمنطقة العربية، خلال الفترة من القرن التاسع حتى القرن الـ13. ويحتوي بيت المعرفة العديد من المخطوطات والوثائق النادرة التي تحتوي بين طياتها قروناً من الاكتشافات المذهلة والحكايات التي تخطت حدود الزمن، والتي تتيح للزوّار التعرف إلى الإنجازات المختلفة للعالم العربي وإسهاماته في مختلف مجالات المعرفة والحضارة الإنسانية.

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