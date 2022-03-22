الامارات | النرويج تسجل أقوى زلزال منذ عام 1989

شكرا لقرائتكم خبر عن النرويج تسجل أقوى زلزال منذ عام 1989 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت النرويج أقوى زلزال في بحر الشمال منذ أعوام، في وقت مبكر من أمس، حيث تم تسجيل هزة أرضية تراوح قوتها بين 4.4 و5.1 درجات على مقياس ريختر، وعلى بعد 160 كيلومتراً غرب الساحل.

وأفاد معهد رصد النشاط الزلزالي بأن هذا يعد أقوى زلزال تشهده البلاد منذ عام 1989، عندما وقع زلزال بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر. وشعر سكان إقليم فيستلاند، الواقع بالقرب من مركز الزلزال، بقوة الهزة الأرضية.

وعلقت شركة أكوينور للنفط النرويجية، الإنتاج في منصة نفط قريبة من مركز الزلزال. وقال متحدث باسم الشركة، إنه تم الشعور بالزلزال في منصة سنور بي، ولكن لم ترد تقارير تفيد بوقوع أضرار. وكتب المتحدث: «عندما نتأكد من أن ظروف العمليات الاعتيادية آمنة، فسيتم استئناف الإنتاج».

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