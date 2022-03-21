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محمود مسلم في احتفالية عيد الأم بجريدة «الوطن»: نحرص على تمكين المرأة.. «صور»

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مسلم يكرم الزميلات بمناسبة عيد الأم

احتفلت جريدة «الوطن» بالأمهات العاملات بها في مختلف التخصصات، تقديراً لجهودهن في الحياة العملية والأسرية، وقدمت لهن هدايا احتفالاً بعيد الأم، كما أثنت على دورهن البارز في الجريدة، وما يقدمنه من عطاء.

وترأس الدكتور محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، احتفالية عيد الأم، وألقى كلمة أثنى فيها على عطاء سيدات وفتيات الجريدة، مؤكداً أن «الوطن» متفردة بعدد من القيادات النسائية، واللائى وصلن لهذه المكانة بمجهودهن وما يبذلنه من عطاء ومثابرة.

ووصفهن بالمقاتِلات والمقدِمات على العمل دائماً، قائلاً إن «المرأة مش بروش على الجاكت، إنما مؤثرة ونفخر بوجودها».

«مسلم»: السيدات لهن دور كبير بمنظومة العمل الصحفي

وأضاف «مسلم» خلال كلمته بالاحتفالية، أن السيدات لهن دور كبير في منظومة العمل الصحفي والإداري داخل جريدة «الوطن»، ويشغلن العديد من المناصب القيادية، وأثبتن فيها نجاحاً كبيراً، مؤكداً أنهن فى الصدارة دائماً، وطوال الوقت يسعين للحصول على فرص للنجاح: «المرأة أثبتت نجاحها فى كل المجالات، وتكريمها في عيد الأم لمسة وفاء وتقدير من إدارة الجريدة لعطاء العاملات بالوطن».

وأشاد «مسلم» بتحمل المرأة المسئولية في المنزل والعمل: «نحرص دوماً على دعم وتمكين المرأة في العمل، وإعطائها الفرصة كاملة لإثبات ذاتها».

توزيع هدايا على الأمهات بجريدة «الوطن»

وفي ختام الاحتفالية قام الدكتور محمود مسلم بتسليم الهدايا لأمهات وفتيات الجريدة، متمنياً لهن مزيداً من النجاح والتفوق فى العمل والحياة، في أجواء تعمها الفرحة والسرور، والتقطت فتيات وسيدات الجريدة الصور التذكارية، وأعربن عن سعادتهن بتلك اللفتة الطيبة من إدارة جريدة «الوطن»، التى احتفلت بهن فى عيد الأم، وأثنت على جهودهن ونجاحهن

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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