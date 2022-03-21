احذري تناولها ليلا.. أطعمة على المرأة الابتعاد عنها لحياة زوجية سعيدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور جمال

نتعرض جميعاً للجوع في منتصف الليل، خاصة مع انخفاض درجة الحرارة تزداد هذه الرغبة، ولكن يجب على النساء بشكل خاص أن تراعي ما تأكله في الليل، حتى لا تواجه مشاكل في نقص الخصوبة.

نعرض لكم قائمة بالأطعمة التي يجب أن تبتعد عنها لتنعم بحياة زوجية سعيدة، وذلك نقلاً عن موقع "womenshealth".

- فول الصويا

تؤكد الدراسات أن المستويات العالية من فول الصويا في جسم المرأة تقلل الهرمونات الجنسية وتعطل وظيفة المبيض وبالتالي البرود الجنسي.

- الأسماك عالية الزئبق

تم ربط الزئبق بالعقم عند النساء والرجال، حيث يحتوي سمك القراميط وسمك الماكريل والتونة على أعلى نسبة من الزئبق، لذا حاولي أن تبتعدي عنهم.

-الصودا دايت

تحتوي الصودا على المحليات الصناعية، وخاصة الأسبارتام، الذي يؤثر بشكل مباشر على مستويات السيروتونين، وهو هرمون حيوي يساهم في تعزيز الشعور بالرفاهية أو السعادة، ويقول الباحثون أن انخفاض مستوى السيروتونين يرتبط بانخفاض الرغبة الجنسية لدى النساء.

- الشوربة المعلبة

الشوربات والوجبات المعلبة غنية بالصوديوم الغذائي، مما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وانخفاض تدفقه إلى أجزاء معينة من الجسم، بما في ذلك الأعضاء التناسلية.

-اللحوم المصنعة

ترتبط الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من اللحوم الحمراء المصنعة بانخفاض الخصوبة عند المرأة، لذلك يجب التقليل من تناول السويس والسجق واللحوم الباردة والأطعمة المماثلة، واختيار بدائل صحية في الليل.



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- الأطعمة المتبلة

وفقاُ للعديد من الدراسات فإن الأطعمة القوية ذات الرائحة الشديدة أو المتبلة لديها القدرة على تغيير روائح المهبل لدى النساء، وتشمل هذه الأطعمة والمشروبات القهوة والبصل والثوم والتوابل القوية.

- النعناع

المنثول الموجود في النعناع يقلل من القدرة الجنسية للنساء.

- زجاجة المياه البلاستيكية

الماء لا يسبب البرود الجنسي ولكن الزجاجة البلاستيكية المصنوعة من مادة BPA ، هو مكون كيميائي موجود في معظم عبوات وعلب الطعام البلاستيكية ويرتبط بتأثيرات سلبية على الخصوبة لدى النساء، وجدت دراسة سلوفينية في مجلة Fertility & Sterility أن النساء اللواتي لديهن أعلى مستويات BPA في الجسم انخفاضًا في عدد البويضات.



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