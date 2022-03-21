"قومي المرأة" ينظم ورشة عمل ضمن مشروع تعزيز المرأة في التجارة الدولية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

نظم المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ومركز التجارة الدولية وهيئة تنمية الصادرات بدعم البنك الإسلامي للتنمية ومؤسسة تمويل التجارة الإسلامية الدولية، ورشة العمل التدريبية عن كيفية تصميم وتطوير المنتجات اليدوية للأسواق العالمية والأسواق الرقمية ضمن مشروع تعزيز المرأة في التجارة الدولية "She trades".

جاء ذلك بحضور المصمم الألماني العالمي مارك كوامي وبمشاركة 40 سيدة من رائدات الأعمال في شتي مجالات الحرف اليدوية على مدار ثلاثة أيام بمقر المجلس.

وتهدف ورشة العمل إلي زيادة معرفة رائدات الأعمال بأحدث طرق التصميمات والاتجاهات العالمية في الحرف اليدوية من خلال تقديم موضوعات متخصصة لقطاع الحرف اليدوية وللشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للسيدات في مصر.