"قومي المرأة" يوجه الشكر للرئيس السيسي على وصفه المرأة المصرية بأنها مثال عالي وراقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، بالتقدير والامتنان إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوجيهه التحيه إلى المرأة المصرية ووصفها بأنها مثال عالي وراقي ودعم واستجابته إلى السيدة محروسة التي تتحدى الإعاقة وتعول أبنائها وزوجها المريض، على الهواء خلال مداخلة هاتفية لقناة "CBC".

وقال الرئيس السيسي للحاجة محروسة خلال "برنامج من مصر" على قناة cbc: "أنا يشرفني إني أكلمك خليني أقولك ربنا يخليكي ويوفقك وفي جهدك واسمحيلي أقف جنبك وأقولك والله المرأة المصرية دائمًا مثل عالي وراقي وأنا بتشرف إني بكلمك دلوقتي والله".​