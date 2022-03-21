"لو عايز تخس".. احرص على تناول هذه الفواكه بين الوجبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور جمال

الفاكهة هي وجبة خفيفة جاهزة من الطبيعة، ومليئة بالفيتامينات والألياف والعناصر الغذائية الأخرى التي تدعم نظامًا غذائيًا صحيًا،

كما أنها منخفضة بشكل عام في السعرات الحرارية وغنية بالألياف، ما قد يساعدك على إنقاص الوزن.

وإذا كنت تريد أن تلاحظ نتائج سريعة، احرص على تناولها بين الوجبات، وسنعرض لكم فوائدها على النحو التالي وفقا لما ذكر موقعي "healthline" و"webmed".

-التفاح

منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف، إذ تحتوي الثمرة الكبيرة على 116 سعرًا حراريًا و5.4 جرامًا من الألياف، ما تدعم فقدان الوزن.

ونظرًا لأن الفواكه منخفضة السعرات الحرارية مثل التفاح تكون أكثر إشباعًا، لذلك فهي تجعلك تأكل كميات أقل من الأطعمة الأخرى خلال اليوم.

-البطيخ

من الفواكه الصيفية المميزة، حيث يتكون من 92 % من الماء، ويحتوي أيضًا على الألياف ومنخفض في السعرات الحرارية، لذا يزيد تناوله بين الوجبات من الشعور بالشبع ويحد من الرغبة الشديدة في تناول السكر، ما يعزز من إنقاص الوزن.

-الكيوي

فاكهة الكيوي هي ثمار صغيرة ولكنها عالية الكثافة من العناصر الغذائية ومصدرًا ممتازًا لفيتاميني C وE وحمض الفوليك والألياف، وله فوائد صحية كبيرة، وعند تناولها بين الوجبات تجعلك تلاحظ تنائج رائعة في خسارة وزنك.

-المانجو

تحتوي على مركبات نشطة بيولوجيًا ومواد كيميائية نباتية لديها القدرة على قمع الخلايا الدهنية والجينات المرتبطة بالدهون، ما يجعلها ممتازة للاستهلاك أثناء فقدان الوزن.

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- الفراولة

بفضل احتوائها على نسبة وفيرة من الألياف الغذائية، ومنخفضة السعرات الحرارية، لذا فإن استهلاكها يساهم في فقدان الوزن، والتخلص من الدهون.

- الخوخ

يعد الخوخ مصدرًا جيدًا لفيتامين C وبيتا كاروتين، وكلاهما مرتبطان بتحسين صحة المناعة وانخفاض الوزن، لذا إذا كنت ترغب في فقدان الوزن، عليك تناوله بين الوجبات.

- الرمان

يحتوي على ببوليفينولات مقاومة الجذور الحرة، وهي فئة من مضادات الأكسدة التي ثبت أنها تقلص الخلايا الدهنية، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي أيضا على كمية عالية من الألياف المنظمة للأمعاء، ما يساعد في إبقائك ممتلئًا، وكبح الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

- الأناناس

الأناناس يوفر نحو 9.09 جرام من الكربوهيدرات لكل 100 جرام، كما أنه مصدر ممتاز لفيتامين ج والبوتاسيوم.

والبوتاسيوم هو إلكتروليت يساعد في الحفاظ على ضغط الدم الجيد، وموازنة مستويات الحمض، وتشجيع التمثيل الغذائي الصحي.

-البرتقال

مثل جميع ثمار الحمضيات، فإن البرتقال منخفض في السعرات الحرارية بينما يحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي والألياف.

فقد وجدت الدراسات أن تناول الفاكهة الكاملة بدلاً من شرب عصائر الفاكهة لا يؤدي فقط إلى تقليل الجوع وتناول السعرات الحرارية، بل يؤدي أيضًا إلى زيادة الشعور بالامتلاء.

لذلك، إذا كنت تحاول إنقاص وزنك، فقد يكون من الأفضل تناول البرتقال بدلاً من شربه كعصير.



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