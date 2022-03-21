طريقة عمل الملوخية المجمدة.. «بطعم الطازة ونفس القوام»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعتبر الملوخية من أشهر الوجبات المصرية الأصيلة، لكنها من الأطعمة التي تحتاج عادة إلى وقت في تحضيرها، نظرًا لأنها تحتاج إلى تنظيف الأوراق جيدًا ثم تركها حتى تجف، ما يحتاج إلى وقت كبير من ربات المنزل، وهو ما يدفع بعضهن إلى البحث عن طريقة عمل الملوخية المجمدة، توفيرًا للوقت والمجهود.

وبخطوات سهلة وبسيطة، يقدم إليك موقع «هن» طريقة عمل الملوخية المجمدة بنفس مذاق الطازجة وقوامها، حتى تساعدك على إضافة المزيد من الوجبات السريعة إلى جدول رمضان، وذلك وفقًا لخبيرة الطبخ نجلاء الشرشابي عبر برنامجها «على قد الإيد»، المذاع عبر فضائية «CBC» سفرة.

مقادير عمل الملوخية المجمدة:

- كيس من الملوخية المجمدة.

- ملعقة من السمن.

- 6 فصوص من الثوم المفروم.

- 2 من مكعبات مرقة الدرجاج.

- ملعقة زيت.

- ملعقة كبيرة من الكزبرة الجافة.

- فلفل أسود.

- ملح حسب الرغبة.

طريقة التحضير:

- ضعي كمية مناسبة من الزيت، ثم ضعي الكزبرة، الثوم المفروم، والملح بالإضافة إلى السمن والكزبرة مع التقليب جيدًا.

- اهرسي المكونات معًا حتى تصبح متجانسة.

- ضعي نصف كوب من الكمية المهروسة في مقلاة على النار.

- قلبيها على البوتجاز حتى يتغير لونها إلى اللون الذهبي.

- ضعي مكعبات مرقة الدجاج إلى المكونات.

- ابدأي في وضع الملوخية المجمدة مع التقليب حتى تذدوب مع المكونات.

- اتركيها لمدة تتراوح من 10 إلى 15 دقيقة.

- ضيفي الفلفل الأسود والملح مثلما ترغبين.

- في مقلاه على نار متوسطة، ضعي الكمية المذكورة من السمن والثوم.

- ثم ضعيها فوق الملوخية.

- جهزيها غفي أطباق إلى التقديم.

- يمكنك تقديمها بجانب الخبز أو الأرز.

طريقة أخرى لتحضير الملوخية المجمدة بالدجاج

- كيس من الملوخية المجمدة.

- قطع من الدجاج حسب الرغبة.

- حبهان.

- قرفة.

- ملعقة كبيرة من الكزبرة المفرومة.

- ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير

- جهزي الملوخية المجمدة قبل ساعتين من الطهي، حتى تتخلصين من الثلج المكون عليها.

- ضعي الدجاج في إناء على النار حتى يسلق جيدًا.

- في وعاء عميق على النار به كمية مناسبة من السمن، اسكبي الملوخية إليه.

- يمكنك إضافة مرقة الدجاج حسب الرغبة.

- عندما تلاحظين أنها أصبحت ناضجة، يمكنك إضافة الكزبرة ثم رفعها من على البروتجاز.

- أقلي بعض الثوم المفروم على النار في نسبة من الزيت ثم ضعيه على وجه الملوخية.

- جهزيها في أطباق إلى التقديم.

نصائح عليك معرفتها عند تحضير الملوخية المجمدة

- عند البدء في تذويب الملوخية المجمدة على البوتجاز، احرصي على أن تكون درجة الحرارة منخفضة.

- قلبي خليط الملوخية بشكل مستمر مع الحرص على عدم تسرب الهواء إلى داخلها.

- احرصي على عدم تغطية الملوخية أثناء اعدادها.

- ضعي كمية مناسبة من المياه تتناسب مع قدر الملوخية حتى تحصلين على قوام متماسك وشهي.

- تكون الملوخية شهية إذ كانت ذات قوام سميك، ولا يتسرب هواء إلى داخلها.