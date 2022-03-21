مبادرة «هن» تنطلق في جامعة القاهرة لتأهيل وتدريب 5 آلاف رائدة أعمال

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بدأت مبادرة «هُنَّ»، فعاليتها لتأهيل وتمكين 5000 رائدة أعمال من قيادة مشروعاتهن بدعم من منصة ايديونيستا، في كلية الإعلام بجامعة القاهرة.

دور فتيات وسيدات مصر في صناعة المستقبل

قالت آلاء قطب، مؤسسة مبادرة «هُنَّ»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن فكرتها تأتي من منطلق إيمانها بدور فتيات وسيدات مصر في صناعة المستقبل وتحقيق النهضة وفي إطار دعم الدوة المصرية لحقوق المرأة، لافتة إلى أن المبادرة تستهدف تمكين رائدات الأعمال من تحقيق طموحاتهن وأحلامهن ومشروعاتهن من خلال التدريب على التخطيط والتسويق والدعاية والإعلان ودراسات الجدوى، بالإضافة لإكسابهن المزيد من الخبرات في الصناعات اليدوية والمشغولات الحرفية.

وأوضحت «قطب»، أن فعاليات مبادرة «هُنَّ» مستمرة خلال شهر مارس «شهر المرأة»، وتتنوع فعالياتها بين ورش العمل، والدورات التدريبية الأونلاين، وجلسات التدريب والاستشارات الفردية، بعدد من الجامعات المصرية، منها جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، والدكتورة هويدا مصطفى، عميد كلية الإعلام، وفي الجامعة الكندية بدعم من الدكتورة ماجى الحلواني، وجامعة الأهرام الكندية برعاية الدكتورة إيناس أبو يوسف عميد كلية الإعلام.

قطب: هدفنا تدريب وتأهيل السيدات على ريادة الأعمال

أكدت مؤسسة مبادرة «هُنَّ»، أن جميع فعاليات المبادرة مجانية بالكامل وتهدف لتوعية المرأة وتدريبها على تنفيذ وإدارة المشروعات بشكل متكامل واحتراف التسويق لمنتجاتها مع التدريب على مهارات العرض والتقديم والإدارة، بالإضافة لتسليط الضوء على النماذج الناجحة من رائدات الأعمال ونقل خبراتهن.

جدير بالذكر، أن فعاليات مبادرة «هُنَّ» يشارك بها العديد من رائدات الأعمال الجدد والقدامى، والمؤثرات على مواقع التواصل الاجتماعي بالإضافة لعدة شركات ومؤسسات تدريبية منها المعهد الأوروبى الدولى للتعاون والتنمية، ومبادرة سيدات ناجحات وعدد من الشركات الناشئة.

ويعتبر شهر مارس من كل عام هو شهر المرأة المصرية نظرا لتزامن العديد من المناسبات والأعياد الخاصة بها ومنها اليوم العالمي للمرأة ويوم المرأة المصرية وعيد الأم.